Украина. Премьер лига
16 февраля 2026, 05:02 |
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение

Конопля интересовал «Сассуоло»

16 февраля 2026, 05:02 |
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Правый защитник «Шахтера» Ефим Конопля заинтересовал ряд европейских клубов и настроен на смену команды и не желает продлевать контракт с «горняками».

Ранее футболистом интересовались «Валенсия» и «Севилья», однако без дальнейшего развития.

В зимнее трансферное окно «Сассуоло» вел переговоры с игроком и его представителями и предлагал «Шахтеру» 1 млн евро. Донецкий клуб отклонил предложение, рассчитывая на большую сумму.

Ожидается, что Конопля доработает контракт в «Шахтере» и уйдет свободным агентом.

трансферы Шахтер Донецк Сассуоло трансферы Серии A Ефим Конопля трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: INSIDE UPL
