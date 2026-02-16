Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение

Правый защитник «Шахтера» Ефим Конопля заинтересовал ряд европейских клубов и настроен на смену команды и не желает продлевать контракт с «горняками».

Ранее футболистом интересовались «Валенсия» и «Севилья», однако без дальнейшего развития.

В зимнее трансферное окно «Сассуоло» вел переговоры с игроком и его представителями и предлагал «Шахтеру» 1 млн евро. Донецкий клуб отклонил предложение, рассчитывая на большую сумму.

Ожидается, что Конопля доработает контракт в «Шахтере» и уйдет свободным агентом.