Украина. Премьер лига16 февраля 2026, 05:02
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Конопля интересовал «Сассуоло»
Правый защитник «Шахтера» Ефим Конопля заинтересовал ряд европейских клубов и настроен на смену команды и не желает продлевать контракт с «горняками».
Ранее футболистом интересовались «Валенсия» и «Севилья», однако без дальнейшего развития.
В зимнее трансферное окно «Сассуоло» вел переговоры с игроком и его представителями и предлагал «Шахтеру» 1 млн евро. Донецкий клуб отклонил предложение, рассчитывая на большую сумму.
Ожидается, что Конопля доработает контракт в «Шахтере» и уйдет свободным агентом.
