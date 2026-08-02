Мирон МАРКЕВИЧ: «Этот человек – гнилая душа»
Известный тренер лаконично охарактеризовал Тимощука
Прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о бывшем капитане сборной Украины Анатолии Тимощуке, который предал Украину и продолжает работать в россии во время кровавой войны.
«Анатолий Тимощук? Это гнилая душа», – сказал Мирон Маркевич.
Тимощук продолжает работать в структуре «зенита», где он трудится с 2017 года.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал предателя Украины Анатолия Тимощука, который до сих пор работает в России и молчит о войне.
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