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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Этот человек – гнилая душа»
Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 22:22 |
1275
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Этот человек – гнилая душа»

Известный тренер лаконично охарактеризовал Тимощука

02 августа 2026, 22:22 |
1275
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Этот человек – гнилая душа»
УАФ. Мирон Маркевич
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Прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о бывшем капитане сборной Украины Анатолии Тимощуке, который предал Украину и продолжает работать в россии во время кровавой войны.

«Анатолий Тимощук? Это гнилая душа», – сказал Мирон Маркевич.

Тимощук продолжает работать в структуре «зенита», где он трудится с 2017 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал предателя Украины Анатолия Тимощука, который до сих пор работает в России и молчит о войне.

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