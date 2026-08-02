Прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о бывшем капитане сборной Украины Анатолии Тимощуке, который предал Украину и продолжает работать в россии во время кровавой войны.

«Анатолий Тимощук? Это гнилая душа», – сказал Мирон Маркевич.

Тимощук продолжает работать в структуре «зенита», где он трудится с 2017 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал предателя Украины Анатолия Тимощука, который до сих пор работает в России и молчит о войне.