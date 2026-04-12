Украина. Премьер лига12 апреля 2026, 20:22 |
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
Известный тренер раскритиковал предателя Тимощука
Известный в прошлом тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал предателя Украины Анатолия Тимощука, который до сих пор работает в России и молчит о войне.
«Вот это подонок из Донецка, Тимощук. Сидел бы себе тихо, да нет, он начинает еще оправдываться, судиться с УАФ, рассказывать, что он такой великий футболист, ох**тельный. Когда уехал в Германию, сидел там на скамейке, не играл.
Продал свою страну, своих родителей, к которым не сможет приехать на кладбище и положить цветок, когда их не станет», – сказал Йожеф Сабо.
Читайте также:У Шевченко были вредные привычки. Йожеф Сабо не промолчал
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 12 апреля 2026, 09:23 0
Боксер – об Александре Усике
Футбол | 12 апреля 2026, 19:01 0
Поединок состоится 12 апреля в 19:30 по Киеву
Футбол | 12.04.2026, 14:54
Футбол | 12.04.2026, 08:23
Бокс | 11.04.2026, 19:58
Комментарии 1
Краще і не скажеш.
