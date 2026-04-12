Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»

Известный в прошлом тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал предателя Украины Анатолия Тимощука, который до сих пор работает в России и молчит о войне.

«Вот это подонок из Донецка, Тимощук. Сидел бы себе тихо, да нет, он начинает еще оправдываться, судиться с УАФ, рассказывать, что он такой великий футболист, ох**тельный. Когда уехал в Германию, сидел там на скамейке, не играл.

Продал свою страну, своих родителей, к которым не сможет приехать на кладбище и положить цветок, когда их не станет», – сказал Йожеф Сабо.