Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
12 апреля 2026, 20:22 |
2632
1

Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»

Известный тренер раскритиковал предателя Тимощука

12 апреля 2026, 20:22 |
2632
1 Comments
Йожеф САБО: «Это падло. Предал родителей и не может приехать на кладбище»
УАФ. Йожеф Сабо

Известный в прошлом тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал предателя Украины Анатолия Тимощука, который до сих пор работает в России и молчит о войне.

«Вот это подонок из Донецка, Тимощук. Сидел бы себе тихо, да нет, он начинает еще оправдываться, судиться с УАФ, рассказывать, что он такой великий футболист, ох**тельный. Когда уехал в Германию, сидел там на скамейке, не играл.

Продал свою страну, своих родителей, к которым не сможет приехать на кладбище и положить цветок, когда их не станет», – сказал Йожеф Сабо.

Йожеф Сабо Анатолий Тимощук
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Краще і не скажеш.
