У Шевченко были вредные привычки. Йожеф Сабо не промолчал
Головко рассказал о дисциплине в «Динамо»
Бывший защитник Александр Головко вспомнил о строгой дисциплине в киевском «Динамо» во времена Григория Суркиса и рассказал, как Йожеф Сабо воспитывал молодого Андрея Шевченко.
«Президент «Динамо» Григорий Суркис был максимально заинтересован в результатах и имидже клуба, поэтому уделял внимание практически каждой детали. Появление футболиста «Динамо» в баре или ресторане считалось недопустимым.
На этом постоянно подчеркивали, особенно молодым игрокам. Когда в начале карьеры у Андрея Шевченко, как и у многих молодых футболистов, случались ситуации, связанные с не самыми лучшими привычками, Йожеф Сабо пытался научить его основам жизни», – сказал Головко.
