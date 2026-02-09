Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЕОНЕНКО: «Он просит миллионы, тебе и так Ахметов переплачивал»
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 07:22 |
1791
0

ЛЕОНЕНКО: «Он просит миллионы, тебе и так Ахметов переплачивал»

Экс-динамовец – о Конопле

09 февраля 2026, 07:22 |
1791
0
ЛЕОНЕНКО: «Он просит миллионы, тебе и так Ахметов переплачивал»
УАФ. Виктор Леоненко

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко высказался о футболисте «Шахтера» Ефиме Конопле, у которого возникли проблемы с продлением контракта.

«Конопля вообще уже загордился! Отбирать не умеет, а просит миллионы! Парень, отбирать сначала научись. Тебе и так Ринат Леонидович [Ахметов] переплачивал.

Просто Шахтер постоянно контролирует мяч и огрехи в защите Конопли не всегда заметны. Это так же, как и с Зинченко в Арсенале было. Когда команда 80% контролирует мяч, то и тебя можно поставить на место флангового защитника», – сказал Леоненко.

По теме:
Валерий БОНДАРЬ: «Шахтеру нужно включаться с первой секунды»
Один из самых выдающихся клубов Европы следит за Судаковым
ОФЦИАЛЬНО. Экс-игрок Арсенала и Ливерпуля усилил шотландский Селтик
трансферы чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ефим Конопля трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Футбол | 08 февраля 2026, 19:16 21
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей

Матч завершился со счетом 1:1

Бенфика с украинцами вырвала победу в чемпионате Португалии
Футбол | 09 февраля 2026, 00:37 1
Бенфика с украинцами вырвала победу в чемпионате Португалии
Бенфика с украинцами вырвала победу в чемпионате Португалии

Матч с Алверкой завершился со счетом 2:1

Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Футбол | 09.02.2026, 06:42
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Бокс | 08.02.2026, 10:23
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
Футбол | 08.02.2026, 09:35
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
07.02.2026, 22:31 3
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
07.02.2026, 09:14 3
Бокс
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
08.02.2026, 09:55 14
Футбол
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
08.02.2026, 17:25 6
Футбол
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
08.02.2026, 12:00 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
07.02.2026, 17:00 1
Футбол
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
07.02.2026, 19:12 1
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем