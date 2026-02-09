ЛЕОНЕНКО: «Он просит миллионы, тебе и так Ахметов переплачивал»
Экс-динамовец – о Конопле
Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко высказался о футболисте «Шахтера» Ефиме Конопле, у которого возникли проблемы с продлением контракта.
«Конопля вообще уже загордился! Отбирать не умеет, а просит миллионы! Парень, отбирать сначала научись. Тебе и так Ринат Леонидович [Ахметов] переплачивал.
Просто Шахтер постоянно контролирует мяч и огрехи в защите Конопли не всегда заметны. Это так же, как и с Зинченко в Арсенале было. Когда команда 80% контролирует мяч, то и тебя можно поставить на место флангового защитника», – сказал Леоненко.
