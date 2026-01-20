Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
20 января 2026, 06:42
Шахтер принял радикальное решение в отношении игрока сборной Украины

Коноплю зимой никуда не отпустят

Шахтер принял радикальное решение в отношении игрока сборной Украины
ФК Шахтер. Ефим Конопля

«Шахтер» решил судьбу фулбека сборной Украины Ефима Конопли.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, «горняки» не будут продавать игрока зимой, чтобы выручить хоть какие-то средства, и планируют отпустить его летом бесплатно.

Конопля является воспитанником «горняков» и стабильно играет за первую команду с 2021 года. За это время он провел 106 матчей во всех турнирах, отличился 7 голами и отдал 15 результативных передач, став одним из ключевых игроков на своем фланге.

Ранее появилась информация, что Конопля решил не связывать свое будущее с «Шахтером» и подписывать новый контракт.

трансферы чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ефим Конопля трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
