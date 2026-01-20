Шахтер принял радикальное решение в отношении игрока сборной Украины

«Шахтер» решил судьбу фулбека сборной Украины Ефима Конопли.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, «горняки» не будут продавать игрока зимой, чтобы выручить хоть какие-то средства, и планируют отпустить его летом бесплатно.

Конопля является воспитанником «горняков» и стабильно играет за первую команду с 2021 года. За это время он провел 106 матчей во всех турнирах, отличился 7 голами и отдал 15 результативных передач, став одним из ключевых игроков на своем фланге.

Ранее появилась информация, что Конопля решил не связывать свое будущее с «Шахтером» и подписывать новый контракт.