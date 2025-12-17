Игрок сборной Украины шокировал Шахтер и готов покинуть клуб
Конопля может сменить клубную прописку
Правый защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля может покинуть клуб в ближайшем будущем.
По информации журналиста Игоря Цыганика, стороны пока не пришли к соглашению о продлении контракта. «Горняки» предложили футболисту новое соглашение на улучшенных условиях, однако игрок выдвинул встречные требования, которые существенно превышают первоначальное предложение клуба.
Даже после пересмотра условий «Шахтером» Конопля остался недоволен предложенным вариантом. Сообщается, что защитник рассматривает сценарий с уходом из команды летом, чтобы попытаться продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов. Ситуация может получить развитие в ближайшие месяцы.
