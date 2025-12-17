Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Игрок сборной Украины шокировал Шахтер и готов покинуть клуб
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 07:59 |
Игрок сборной Украины шокировал Шахтер и готов покинуть клуб

Конопля может сменить клубную прописку

Игрок сборной Украины шокировал Шахтер и готов покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Правый защитник донецкого «Шахтера» Ефим Конопля может покинуть клуб в ближайшем будущем.

По информации журналиста Игоря Цыганика, стороны пока не пришли к соглашению о продлении контракта. «Горняки» предложили футболисту новое соглашение на улучшенных условиях, однако игрок выдвинул встречные требования, которые существенно превышают первоначальное предложение клуба.

Даже после пересмотра условий «Шахтером» Конопля остался недоволен предложенным вариантом. Сообщается, что защитник рассматривает сценарий с уходом из команды летом, чтобы попытаться продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов. Ситуация может получить развитие в ближайшие месяцы.

Дмитрий Олийченко Источник: Циганик LIVE
Оцените материал
(45)
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Денис Брегін
Не витримав лихої долі на планеті мавп😁
+3
DK2025
Чо, даже его вклад в покупку правого колеса пикапа для ВСУ не помог?!
0
Показать Скрыть 1 ответ
batistuta
Черговий говноброс. Там ще про Бондаренко, Матвієнко та Судакова иожно висмоктати зі свого туза... 
-2
