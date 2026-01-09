10 января, в полуфинале турнира в Брисбене между собой сыграют Марта Костюк (WTA 26) – Джессика Пегула (WTA 6).

Встреча начнется в 07:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Вторая ракетка Украины блестяще выглядит на старте сезона, дела не только в результатах, а в самой игре, видно проделанную работу и прогресс во многих компонентах. Костюк начала в Брисбене с победы над Юлией Путинцевой – 6:7, 6:1, 6:0, далее одолела третью ракетку мира Аманду Анисимову – 6:4, 6:3. Захватывающим получился и матч против девятой ракетки рейтинга, «нейтралки» Мирры Андреевой – 7:5, 6:3.

Третью встречу кряду украинка сыграет против соперницы из топ-10, так что данный факт ее точно не должен смущать. Удачное выступление в Брисбене уже позволило подняться на 21-ю строчку в лайв-рейтинге, но на этом нельзя останавливаться.

Джессика Пегула

Американская спортсменка четвертый год уверенно держится в первой десятке, не собираясь сбавлять обороты. Пегула старательная и опытная теннисистка, в феврале ей исполнится 32 года, но шлемов она до сих пор не выигрывала.

Здесь спортсменка стартовала с победы над «нейтралкой» Анной Калинской – 6:2, 2:6, 6:4, в третьем сете удалось отыграться с 2:4. Далее была еще одна сложная битва против украинки Даяны Ястремской – 5:7, 6:2, 6:3, и снова камбэк в третьем сете с 0:2. Свой четвертьфинальный матч Пегула выиграла у «нейтралки» Людмилы Самсоновой – 6:3, 7:6, здесь американка отыгралась с 0:3 в первой партии и с 2:4 во второй.

Личные встречи

У спортсменок немала история очных противостояний, они играли между собой пять раз, пока счет 4:1 в пользу американки, все матчи состоялись на харде.

Прогноз

На кону путевка в финал солидного турнира, проблем с мотивацией точно не будет. Букмекеры должны отдать перевес американке, хотя я думаю, что шансы Костюк на победу здесь и сейчас точно не хуже.

Ожидаю увлекательного матча двух сильных и собранных теннисисток. В финале придется сыграть с победителем пары Соболенко – Мухова. Поставлю здесь на победу украинки с форой +2,5 гейма за 1.75.