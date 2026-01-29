В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина

Датский вингер «Бенфики» Андреас Шельдеруп останется в португальском клубе. Об этом сообщает Саша Тавольери.

По информации источника, после матча с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов, в котором 21-летний футболист отличился дублем, руководство «орлов» приняло решение оставить игрока. До этого велись переговоры по трансферу Андреаса в «Брюгге» и «Парму».

В текущем сезоне Андреас Шельдеруп провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

