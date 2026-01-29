Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
29 января 2026, 18:59 | Обновлено 29 января 2026, 19:06
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина

Андреас Шельдеруп останется в португальском клубе

В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Шельдеруп

Датский вингер «Бенфики» Андреас Шельдеруп останется в португальском клубе. Об этом сообщает Саша Тавольери.

По информации источника, после матча с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов, в котором 21-летний футболист отличился дублем, руководство «орлов» приняло решение оставить игрока. До этого велись переговоры по трансферу Андреаса в «Брюгге» и «Парму».

В текущем сезоне Андреас Шельдеруп провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Трубин попал в символическую сборную Лиги чемпионов.

Андреас Шельдеруп Бенфика Парма Брюгге Реал Мадрид Бенфика - Реал трансферы чемпионат Португалии по футболу трансферы Серии A Саша Тавольери
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
