Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Major League Soccer
29 января 2026, 19:25 | Обновлено 29 января 2026, 19:28
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий Челси и сборной Германии перешел в МЛС

Тимо Вернер подписал контракт с «Сан-Хосе Эртквейкс»

Сан-Хосе Эртквейк

«Сан-Хосе Эртквейкс» сообщил на официальных страницах о подписании контракта с Тимо Вернером.

Соглашение с 28-летним немецким форвардом подписано до июня 2028 года. Переход из RB «Лейпциг» состоялся на правах свободного агента.

С момента профессионального дебюта в 17 лет Вернер забил 154 гола в 451 матче во всех турнирах в Бундеслиге и Английской Премьер-лиге, выступая за RB «Лейпциг» (три раза), «Тоттенхэм», «Челси» и «Штутгарт».

В составе «Челси» Тимо выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира, а с «Лейпцигом» – Кубок и Суперкубок Германии.

На международном уровне Вернер имеет 57 матчей и 24 гола за сборную Германии, принимал участие в Чемпионате мира 2018 года, Евро-2020 и Лиге наций УЕФА 2022/23. В 2017 году Вернер возглавил немецкую атаку в победе на Кубке конфедераций ФИФА над Чили, получив Золотую бутсу турнира за три гола и две передачи.

Иван Чирко
