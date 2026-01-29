ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий Челси и сборной Германии перешел в МЛС
Тимо Вернер подписал контракт с «Сан-Хосе Эртквейкс»
«Сан-Хосе Эртквейкс» сообщил на официальных страницах о подписании контракта с Тимо Вернером.
Соглашение с 28-летним немецким форвардом подписано до июня 2028 года. Переход из RB «Лейпциг» состоялся на правах свободного агента.
С момента профессионального дебюта в 17 лет Вернер забил 154 гола в 451 матче во всех турнирах в Бундеслиге и Английской Премьер-лиге, выступая за RB «Лейпциг» (три раза), «Тоттенхэм», «Челси» и «Штутгарт».
В составе «Челси» Тимо выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира, а с «Лейпцигом» – Кубок и Суперкубок Германии.
На международном уровне Вернер имеет 57 матчей и 24 гола за сборную Германии, принимал участие в Чемпионате мира 2018 года, Евро-2020 и Лиге наций УЕФА 2022/23. В 2017 году Вернер возглавил немецкую атаку в победе на Кубке конфедераций ФИФА над Чили, получив Золотую бутсу турнира за три гола и две передачи.
𝙁𝙧𝙤𝙢 𝘽𝙪𝙣𝙙𝙚𝙨𝙡𝙞𝙜𝙖 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝘽𝙖𝙮. 🎮— San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) January 29, 2026
From Champions League nights to PayPal Park lights - @TimoWerner chose the Quakes. 🌍 ➡️📍 pic.twitter.com/1Ln8Z9o0aH
