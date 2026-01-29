30 января в полуфинале Открытого чемпионата Австралии сыграют Карлос Алькарас (АТР 1) и Александр Зверев (АТР 3).

Встреча начнется в 05:30 по киевскому времени.

Карлос Алькарас

На австралийский мейджор испанец приехал в статусе одного из фаворитов, иначе быть не могло, так как он лидер мирового рейтинга. Алькарас выиграл шесть турниров Grand Slam, но в Мельбурне он ни разу даже не играл в финале, так что он попробует взять и эту высоту.

Карлитос не отдал ни одного сета на этом турнире, что для него привычная картина. В первом круге была победа над австралийцем Уолтоном – 6:3, 7:6, 6:2, потом прошел немца Ханфманна – 7:6, 6:3, 6:2. Уверенно удалось разобраться с французом Муте – 6:2, 6:4, 6:1. Оказал сопротивление американец Томми Пол – 7:6, 6:4, 7:5. В последнем матче Алькарас одолел австралийца Де Минаура – 7:5, 6:2, 6:1.

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Зверев

Не нуждается в представлении и немецкий спортсмен, который находится давно в элите мирового тенниса. Звереву 28 лет, он ни разу не выигрывал мейджоры, хотя трижды играл в финалах, в том числе, и на предыдущем Australian Open.

Если посмотреть на путь к полуфиналу, четыре матча из пяти теннисист выиграл в четырех сетах, потратив больше сил и времени, чем его предстоящий соперник. В первом круге была победа над канадцем Диалло – 6:7, 6:1, 6:4, 6:2. Потом прошел француза Мюллера – 6:3, 4:6, 6:3, 6:4, далее справился с британцем Норри – 7:5, 4:6, 6:3, 6:1. Только аргентинца Черундоло удалось обыграть в трех сетах – 6:2, 6:4, 6:4. В четвертьфинале Зверев одолел американца Тьена – 6:3, 6:7, 6:1, 7:6.

Немец уступает в классе Алькарасу и Синнеру. Да и психологической стабильности ему не хватает.

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

У соперников интересная история очных противостояний, они играли между собой 12 раз, пока счет равный – 6:6. Последний матч состоялся в прошлом сезоне, тогда в полуфинале Мастерса в Цинциннати Алькарас оказался сильнее – 6:4, 6:3.

Прогноз

Встречаются теннисисты из топ-3, так что зрители точно увидят теннис высокого уровня. Алькарас котируется явным фаворитом, с чем я согласен, испанец на ходу и идет за очередным титулом.

Конечно, Зверев окажет сопротивление, но непонятно, сможет ли он выдержать психологически. Я думаю, испанец будет владеть перевесом в этом полуфинале, рискну поставить на успех Алькараса с форой -5,5 гейма за 1,6.