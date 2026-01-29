ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
К сожалению, Элине не удалось наказать «нейтральную» первую ракетку мира
«Нейтральная» первая ракетка мира Арина Соболенко позволила себе послать украинскую теннисистку Элину Свитолину после завершения полуфинального матча на Australian Open 2026.
После реализованного матчбола Соболенко кинула взгляд на Элину и сказала «f**k you». Это четко видно по движениям губ Арины.
Совсем недавно похожим отметилась еще одна «нейтралка» (но из рф) Мирра Андреева, которая послала болельщиков.
К сожалению, Свитолина, которая проводила первый полуфинал Открытого чемпионата Австралии в карьере, не сумела переиграть Соболенко – 2:6, 3:6.
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
Did I see it correctly that Aryna Sabalenka said fuck you to Elina Svitolina after the match 🤔 😮 #AusOpen #AusOpen2026 #AO2026 #AO26 pic.twitter.com/SPPygje41A— JAKE FLAGPIES23 🏆🖤🤍 (@IncrediblyBozza) January 29, 2026
Sabalenka with a nice "fuck you" under the breath after beating Svitolina 😂 pic.twitter.com/361qHWWXL4— Todd (@TBisEZ) January 29, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Репортер УЕФА отреагировал на победу Бенфики
Каллум Бреннан хочет, чтобы Миколенко перебрался в Италию