«Нейтральная» первая ракетка мира Арина Соболенко позволила себе послать украинскую теннисистку Элину Свитолину после завершения полуфинального матча на Australian Open 2026.

После реализованного матчбола Соболенко кинула взгляд на Элину и сказала «f**k you». Это четко видно по движениям губ Арины.

Совсем недавно похожим отметилась еще одна «нейтралка» (но из рф) Мирра Андреева, которая послала болельщиков.

К сожалению, Свитолина, которая проводила первый полуфинал Открытого чемпионата Австралии в карьере, не сумела переиграть Соболенко – 2:6, 3:6.

ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open

Did I see it correctly that Aryna Sabalenka said fuck you to Elina Svitolina after the match 🤔 😮 #AusOpen #AusOpen2026 #AO2026 #AO26 pic.twitter.com/SPPygje41A — JAKE FLAGPIES23 🏆🖤🤍 (@IncrediblyBozza) January 29, 2026