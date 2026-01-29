Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open
Australian Open
29 января 2026, 17:27 |
1061
2

ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open

К сожалению, Элине не удалось наказать «нейтральную» первую ракетку мира

29 января 2026, 17:27 |
1061
2 Comments
ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open

«Нейтральная» первая ракетка мира Арина Соболенко позволила себе послать украинскую теннисистку Элину Свитолину после завершения полуфинального матча на Australian Open 2026.

После реализованного матчбола Соболенко кинула взгляд на Элину и сказала «f**k you». Это четко видно по движениям губ Арины.

Совсем недавно похожим отметилась еще одна «нейтралка» (но из рф) Мирра Андреева, которая послала болельщиков.

К сожалению, Свитолина, которая проводила первый полуфинал Открытого чемпионата Австралии в карьере, не сумела переиграть Соболенко – 2:6, 3:6.

ВИДЕО. Соболенко сказала «f**k you» Свитолиной после полуфинала Aus Open

По теме:
ВИДЕО. Соболенко оштрафовали на очко в матче с Элиной за ненормальные звуки
ВИДЕО. Слова Свитолиной для украинцев после поражения от Соболенко
СВИТОЛИНА: Поражение? Не могу жаловаться. Украинцы живут в тяжелых условиях
Арина Соболенко Элина Свитолина видео ненормативная и нецензурная лексика Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
Футбол | 29 января 2026, 01:57 0
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала
В УЕФА выступили с заявлением по поводу гола Трубина в ворота Реала

Репортер УЕФА отреагировал на победу Бенфики

Британский журналист об интересе Милана к украинцу: «Для него это конец»
Футбол | 29 января 2026, 11:16 7
Британский журналист об интересе Милана к украинцу: «Для него это конец»
Британский журналист об интересе Милана к украинцу: «Для него это конец»

Каллум Бреннан хочет, чтобы Миколенко перебрался в Италию

Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Теннис | 29.01.2026, 10:14
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Свитолина проиграла. Стала известная финальная пара Aus Open 2026 у женщин
Теннис | 29.01.2026, 15:34
Свитолина проиграла. Стала известная финальная пара Aus Open 2026 у женщин
Свитолина проиграла. Стала известная финальная пара Aus Open 2026 у женщин
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29.01.2026, 07:45
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vlad H.
Мразота фашистська 
Ответить
+2
D.Lanskoy
Ну взагалі-то f#ck ye кажуть не тільки як мат, а як вираження емоцій, коли тобі щось вдалося. Типа як "зає...сь"! Тому, можливо, вона це не Світоліної казала. Вона ж хабалка, ви чули, яким триповерховим вона крила своїх тренерів якось на іншому турнірі? Вони так разгаварівают. 
Ответить
0
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
28.01.2026, 06:02 6
Бокс
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
29.01.2026, 09:44 4
Футбол
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 19
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
29.01.2026, 01:44 3
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
29.01.2026, 10:57 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
28.01.2026, 15:35 8
Бокс
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
29.01.2026, 12:01 70
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем