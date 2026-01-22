Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Андреева сказала «f**k you all» фанам после матча на Australian Open
Australian Open
22 января 2026, 21:01 |
1398
2

ВИДЕО. Андреева сказала «f**k you all» фанам после матча на Australian Open

21 января Мирра, к сожалению, переиграла Марию Саккари в 1/32 финала мейджора

22 января 2026, 21:01 |
1398
2 Comments
ВИДЕО. Андреева сказала «f**k you all» фанам после матча на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирра Андреева

18-летняя «нейтралка» Мирра Андреева послала болельщиков после матча на Открытом чемпионате Австралии 2026.

21 января Андреева переиграла Марию Саккари в 1/32 финала со счетом 6:0, 6:4. После завершения поединка Мирра, аплодируя фанатам, сказала «f**k you all». Естественно, этого не было слышно, но по губам можно прочитать именно эту фразу.

В ночь на 23 число против Андреевой сыграет румынка Елена-Габриэла Русе. Встреча начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву.

ВИДЕО. Андреева сказала «f**k you all» фанам после матча на Australian Open

По теме:
ВИДЕО. Осака и Кырстя поссорились после матча на Aus Open. Что произошло?
Элина Свитолина – Диана Шнайдер. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мирра Андреева видео Мария Саккари Australian Open 2026 фанаты болельщики ненормативная и нецензурная лексика
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Бокс | 22 января 2026, 09:28 6
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов

Тайсон Фьюри стремится к реваншу

Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Другие виды | 22 января 2026, 14:47 12
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй
Доминация Украины на Hatsu Basho: Аонишики единоличный лидер, Шиши – второй

Оба наших сумотори победили в 12-й день январского турнира

Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Футбол | 22.01.2026, 07:48
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Зидан готов возглавить Реал, если из клуба выгонят одного игрока
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 19-25.01
Теннис | 22.01.2026, 19:43
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 19-25.01
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 19-25.01
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Футбол | 22.01.2026, 06:23
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Таблица Лиги чемпионов. 15 команд досрочно обеспечили выход в плей-офф
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
dimando560
Жовта преса, з таким же успіхом орчиха могла сказати "thank you all", по губам буде те саме.
Ответить
+1
Андрій Заліщук
Як часто кацапи попадають в такі казуси, а тепер згадайте хоч один випадок, коли українка так висловлювалася, ми абсолютно різні
Ответить
0
Популярные новости
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
21.01.2026, 10:05 12
Футбол
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
20.01.2026, 22:14
Бокс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
21.01.2026, 04:36 4
Теннис
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
Александр УСИК: «Он на первом месте в моем списке самых тяжелых соперников»
21.01.2026, 08:31
Бокс
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
Тайсон Фьюри получил шанс стать чемпионом мира в супертяжелом весе
22.01.2026, 03:02
Бокс
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
Моуриньо заговорил о Трубине после поражения Бенфики в Лиге чемпионов
22.01.2026, 09:09
Футбол
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
21.01.2026, 10:17 15
Футбол
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
22.01.2026, 09:49 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем