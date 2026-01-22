ВИДЕО. Андреева сказала «f**k you all» фанам после матча на Australian Open
21 января Мирра, к сожалению, переиграла Марию Саккари в 1/32 финала мейджора
18-летняя «нейтралка» Мирра Андреева послала болельщиков после матча на Открытом чемпионате Австралии 2026.
21 января Андреева переиграла Марию Саккари в 1/32 финала со счетом 6:0, 6:4. После завершения поединка Мирра, аплодируя фанатам, сказала «f**k you all». Естественно, этого не было слышно, но по губам можно прочитать именно эту фразу.
В ночь на 23 число против Андреевой сыграет румынка Елена-Габриэла Русе. Встреча начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву.
Did she say what I'm thinking she said???? 😭😭 pic.twitter.com/qH9hxmE0VX— Lorena Popa 🕵️♀️🎾 (@popalorena) January 21, 2026
