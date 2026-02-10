Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пятая ракетка Гауфф вылетела из супертурнира в Дохе на стадии 1/16 финала
WTA
10 февраля 2026, 15:49 | Обновлено 10 февраля 2026, 15:57
Пятая ракетка Гауфф вылетела из супертурнира в Дохе на стадии 1/16 финала

Коко потерпела поражение от Элизабетты Коччаретто во втором раунде тысячника в Катаре

Пятая ракетка Гауфф вылетела из супертурнира в Дохе на стадии 1/16 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Пятая ракетка мира Коко Гауфф из США завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

Во втором раунде американка потерпела неожиданное поражение от представительницы Италии Элизабетты Коччаретто (WTA 57) за 1 час и 32 минуты.

WTA 1000 Доха. Хард, 1/16 финала

Элизабетта Коччаретто (Италия) [LL] – Коко Гауфф (США) [4] – 6:4 6:2

Гауфф и Коччаретто провели четвертое очное противостояние. Коко впервые уступила Элизабетте.

Элизабетта попала в основу Дохи как лаки-лузер – в финале квалификации она проиграла Варваре Грачевой. Коччаретто впервые в карьере сыграет в третьм раунде соревнований категории WTA 1000. Ее следующей соперницей будет Энн Ли (США, WTA 41).

10 февраля из представительниц топ-10 рейтинга WTA также проиграла Жасмин Паолини (Италия, WTA 8), которая вылетела от Марии Саккари (Греция, WTA 52).

Саккари в 1/8 финала выйдет на корт либо против Линды Носковой (Чехия, WTA 12), либо против Варвары Грачевой (Франция, WTA 73).

WTA 1000 Доха. Хард, 1/16 финала

Мария Саккари (Греция) – Жасмин Паолини (Италия) [6] – 6:4, 6:2

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии
