Металлист 1925 в спарринге обыграл Монреаль с Синчуком в составе

«Металлист 1925» ко второй части сезона готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. В четверг, 29 января, команда Младена Бартуловича сыграла товарищеский матч с канадским клубом «Монреаль».

В составе «Монреаля» присутствуют два украинца – Геннадий Синчук и Иван Лосенко. Синчук вышел в стартовом составе, Лосенко в матче участия не принимал.

Матч прошел в формате 2 тайма по 45 минут, плюс еще 30.

«Металлист» открыл счет на 22-й минуте. Батон Забергджа в борьбе с защитниками протолкнул мяч в сетку.

«Монреаль» отыгрался на 35-й минуте. Автором гола стал Элиша Овусу.

И все же на перерыв «Металлист 1925» ушел, ведя в счете. На 43-й минуте Владислав Калитвинцев можно пробил под перекладину.

На 95-й минуте счет снова стал равным. Артем Шабанов срезал мяч в свои ворота, пытаясь прервать прострел с фланга.

Концовка матча осталась за украинским клубом. На 117-й минуте Кристиан Мба принес «Металлисту 1925» победу.

Товарищеский матч. Испания. 29 января

«Металлист 1925» (Украина) – «Монреаль» (Канада) – 3:2

Голы: Забергджа, 22, Калитвинцев, 43, Мба, 117 – Овусу, 35, Шабанов, 95 (автогол).

«Металлист 1925» (старт): Варакута, Крупский, Салюк, Дубко, Мартынюк, Калюжный, Антюх, Калитвинцев, Аревало, Кастильо, Забергджа

Запас: Мозиль, Проценко, Гончаров, Капинус, Павлюк, Шабанов, Снурницын, Кондратюк, Чурко, Когут, Рашица, Литвиненко, Король, Багрий, Мба, Карпизин

«Монреаль» (старт): Гиллер, Губогло, Моралес, Авилес, Бугай, Лотури, Лонгстафф, Тоургалльсон, Эскобар, Синчук, Овусу

Видеозапись матча