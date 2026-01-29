Обменялись голами. Карпаты сыграли вничью с Вернаму

«Карпаты» продолжают подготовку к возобновлению чемпионата на учебно-тренировочных сборах в Испании. В четверг, 29 января, львовяне сыграли товарищеский матч с клубом «Вернаму» (Швеция).

В прошлом сезоне ФК «Вернаму» выступал в элитном дивизионе. Команда заняла последнее место и понизилась в классе.

«Карпаты» пропустили на 26-й минуте. Игроки «Вернаму» перехватили мяч, а Маркус Антонссон точно пробил и-за пределов штрафной.

Львовене старались отыграться и добились успеха на 74-й минуте. Денис Мирошниченко реализовал пенальти, отправив мяч в левый нижний угол.



Товарищеский матч. Испания. 29 января

«Карпаты» (Украина) – «Вернаму» (Швеция) – 1:1

Голы: Мирошниченко, 74 (пенальти) – Антонссон, 26

Видеозапись матча