Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Обменялись голами. Карпаты сыграли вничью с Вернаму
Товарищеские матчи
Карпаты Львов
29.01.2026 18:00 – FT 1 : 1
Вернаму
Украина. Премьер лига
Обменялись голами. Карпаты сыграли вничью с Вернаму

Поединок «Карпаты» – «Вернаму» завершился со счетом 1:1

ФК Карпаты

«Карпаты» продолжают подготовку к возобновлению чемпионата на учебно-тренировочных сборах в Испании. В четверг, 29 января, львовяне сыграли товарищеский матч с клубом «Вернаму» (Швеция).

В прошлом сезоне ФК «Вернаму» выступал в элитном дивизионе. Команда заняла последнее место и понизилась в классе.

«Карпаты» пропустили на 26-й минуте. Игроки «Вернаму» перехватили мяч, а Маркус Антонссон точно пробил и-за пределов штрафной.

Львовене старались отыграться и добились успеха на 74-й минуте. Денис Мирошниченко реализовал пенальти, отправив мяч в левый нижний угол.

Товарищеский матч. Испания. 29 января

«Карпаты» (Украина) – «Вернаму» (Швеция) – 1:1

Голы: Мирошниченко, 74 (пенальти) – Антонссон, 26

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
