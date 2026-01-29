Карпаты в контрольном матче сыграют с Вернаму. Стартовые составы
Поединок «Карпаты» – «Вернаму» состоится 29 января в 18:00 по Киеву
«Карпаты» продолжают работу на учебно-тренировочных сборах в Испании. В четверг, 29 января, львовяне проведут товарищеский матч с клубом «Вернаму» (Швеция).
Чемпионат Швеции проводится по системе весна-осень. В прошлом сезоне «Вернаму» выступал в элитном дивизине, занял последнее место и понизился в классе.
Карпаты уже провели в Испании три товарищеских матча. Львовский клуб со счетом 1:2 уступил Тэджон Ситизен из Южной Кореи и обыграл испанскую команду Реал Мурсия Б (3:0). 26 января «Карпаты» со счетом 2:3 проиграли датскому «Оденсе».
Товарищеский матч. Испания. 29 января, 18:00
«Карпаты» (Украина) – «Вернаму» (Швеция)
Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Карпаты»
