Карпаты в контрольном матче сыграют с Вернаму. Стартовые составы

«Карпаты» продолжают работу на учебно-тренировочных сборах в Испании. В четверг, 29 января, львовяне проведут товарищеский матч с клубом «Вернаму» (Швеция).

Чемпионат Швеции проводится по системе весна-осень. В прошлом сезоне «Вернаму» выступал в элитном дивизине, занял последнее место и понизился в классе.

Карпаты уже провели в Испании три товарищеских матча. Львовский клуб со счетом 1:2 уступил Тэджон Ситизен из Южной Кореи и обыграл испанскую команду Реал Мурсия Б (3:0). 26 января «Карпаты» со счетом 2:3 проиграли датскому «Оденсе».



Товарищеский матч. Испания. 29 января, 18:00

«Карпаты» (Украина) – «Вернаму» (Швеция)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Карпаты»