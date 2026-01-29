Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Полесья с юмором отреагировало на гол Трубина, вспомнив Барселону
Лига чемпионов
29 января 2026, 17:45 |
ФОТО. Полесья с юмором отреагировало на гол Трубина, вспомнив Барселону

Анатолий, забив Реалу, вывел Бенфику в плей-офф Лиги чемпионов

ФОТО. Полесья с юмором отреагировало на гол Трубина, вспомнив Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В среду, 28 января 2026 года, лиссабонская «Бенфика» благодаря голу украинского вратаря Анатолия Трубина обыграла мадридский «Реал» (4:2) и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

Житомирское «Полесье» в своем Telegram-канале посвятило публикацию забитому мячу украинца:

«НЕОФИЦИАЛЬНО: Пока все празднуют гол Трубина, Виалле оформил трансфер Таллеса Косты в «Барселону» 🤓».

К тексту клуб прикрепил фото Жоао Виалле и Таллеса Косты в футболке «Барселоны».

ФОТО. Полесье с юмором отреагировало на гол Трубина, вспомнив Барселону

По теме:
В Бенфике приняли важное решение после победы над Реалом с голом Трубина
ФОТО. Украинец в списке. Названа символическая сборная Лиги чемпионов
Тренер вратарей сборной Украины: «Трубин знал, куда бежать»
Полесье Житомир фото Бенфика чемпионат Украины по футболу Реал Мадрид Украинская Премьер-лига Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Реал Жоао Виалле Таллес Коста
Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
Комментарии 1
Nostradamus
А хто це?
Ответить
0
