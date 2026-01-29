ФОТО. Полесья с юмором отреагировало на гол Трубина, вспомнив Барселону

В среду, 28 января 2026 года, лиссабонская «Бенфика» благодаря голу украинского вратаря Анатолия Трубина обыграла мадридский «Реал» (4:2) и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

Житомирское «Полесье» в своем Telegram-канале посвятило публикацию забитому мячу украинца:

«НЕОФИЦИАЛЬНО: Пока все празднуют гол Трубина, Виалле оформил трансфер Таллеса Косты в «Барселону» 🤓».

К тексту клуб прикрепил фото Жоао Виалле и Таллеса Косты в футболке «Барселоны».

