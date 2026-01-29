ОФИЦИАЛЬНО. Хотят в УПЛ. Черноморец подписал еще одного новичка

Клуб Первой лиги Черноморец объявил о подписании очередного новичка – контракт получил атакующий хавбек Артур Авагимян, который ранее уже выступал за одесситов.

О сроках соглашения информации нет.

29-летний Авагимян в нынешнем сезоне выступал за ЛНЗ, однако провел лишь три матча и сделал одну результативную передачу.

Черноморец в таблице Первой лиги занимает третье место с 38 очками.

Зимой в команду вернулся опытный наставник Роман Григорчук.