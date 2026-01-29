Украина. Первая лига29 января 2026, 18:55 | Обновлено 29 января 2026, 18:56
ОФИЦИАЛЬНО. Хотят в УПЛ. Черноморец подписал еще одного новичка
В одесскую команду перебрался Авагимян
29 января 2026, 18:55 | Обновлено 29 января 2026, 18:56
Клуб Первой лиги Черноморец объявил о подписании очередного новичка – контракт получил атакующий хавбек Артур Авагимян, который ранее уже выступал за одесситов.
О сроках соглашения информации нет.
29-летний Авагимян в нынешнем сезоне выступал за ЛНЗ, однако провел лишь три матча и сделал одну результативную передачу.
Черноморец в таблице Первой лиги занимает третье место с 38 очками.
Зимой в команду вернулся опытный наставник Роман Григорчук.
