Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
29 января 2026, 18:55 | Обновлено 29 января 2026, 18:56
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хотят в УПЛ. Черноморец подписал еще одного новичка

В одесскую команду перебрался Авагимян

ОФИЦИАЛЬНО. Хотят в УПЛ. Черноморец подписал еще одного новичка
ФК ЛНЗ. Артур Авагимян

Клуб Первой лиги Черноморец объявил о подписании очередного новичка – контракт получил атакующий хавбек Артур Авагимян, который ранее уже выступал за одесситов.

О сроках соглашения информации нет.

29-летний Авагимян в нынешнем сезоне выступал за ЛНЗ, однако провел лишь три матча и сделал одну результативную передачу.

Черноморец в таблице Первой лиги занимает третье место с 38 очками.

Зимой в команду вернулся опытный наставник Роман Григорчук.

Черноморец Одесса Первая лига Украины Артур Авагимян трансферы
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Комментарии 0
