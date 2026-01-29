Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лудогорец – Ницца. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Лудогорец
29.01.2026 22:00 - : -
Ницца
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
29 января 2026, 17:01 | Обновлено 29 января 2026, 18:04
341
0

Лудогорец – Ницца. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 29 января в 22:00 по Киеву

29 января 2026, 17:01 | Обновлено 29 января 2026, 18:04
341
0
Лудогорец – Ницца. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января на Хувефарма Арена пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором Лудогорец встретится с Ниццей. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лудогорец

Команда в прошлом сезоне выполнила ставшую уже давно привычной задачу: штамповала очередное по счету чемпионство. Сейчас это сделать будет непросто: на зимний перерыв фаворит ушел, набрав в девятнадцати турах 37 очков - наравне с ЦСКА-1948 из Софии и, главное, на семь меньше, чем собрал в 2025-м Левски.

Не удивительно, что и в еврокубках болгарский гранд не блещет. Он снова не вышел в основной раунд Лиги чемпионов, споткнувшись о третьего соперника по квалификации, Ференцварош. А в Лиге Европы клуб из Разграда, не без проблем выбив Шкендию в августе, потом в основном раунде сумел взять лишь пару побед и семь очков. В январе болгары уступили на выезде Рейнджерс, и теперь обязаны играть только на победу.

Ницца

Клуб в прошлом сезоне сумел наконец-то показать результат под стать амбициям руководства, став четвертым в Лиге 1. Но после летней паузы все развалилось. Причем начались все неудачи с осечки на международной арене, с поражений, по 0:2, первому же сопернику по квалификации Лиги чемпионов - Бенфике. Потом продолжили исключительно проигрывать французы и в менее статусной Лиге Европы. Ну, а на внутренней арене замаячила серьезная перспектива борьбы за выживание.

Все изменил недавний приход на тренерский пост Пюэля. У Клода есть свои неудачи на новом месте, чего стоят 1:5 с Тулузой. Но в основном очки набираются, и есть даже победы. В том числе на прошлой неделе оформили 3:1 дома с Гоу Эхед Иглс, хотя бы размочив свою провальную еврокубковую статистику 2024/2025.

Статистика личных встреч

Впервые этот французский клуб приезжает ко флагману болгарского футбола.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.89 для Лудогорца и 4.35 для Ниццы. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы верят, что тут победа достанется хозяевам. Только она оставляет шансы на то, чтобы запрыгнуть в плей-офф в последний момент - не факт, что это получится, но болгары выиграют (коэффициент - 2,0).

Прогноз Sport.ua
Лудогорец
29 января 2026 -
22:00
Ницца
Победа Лудогорца 2.00 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Панатинаикос – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФКСБ – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лилль – Фрайбург. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лудогорец Ницца Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поссорился с клубом. Бензема отказался подписать новый контракт
Футбол | 29 января 2026, 17:29 0
Поссорился с клубом. Бензема отказался подписать новый контракт
Поссорился с клубом. Бензема отказался подписать новый контракт

Француз покинет Аль-Иттихад

Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Теннис | 29 января 2026, 10:14 20
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал Aus Open

Поединок состоится 29 января и начнется ориентировочно в 10:30 по Киеву

ВИДЕО. Не Трубин. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Футбол | 29.01.2026, 17:22
ВИДЕО. Не Трубин. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
ВИДЕО. Не Трубин. Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Футзал | 29.01.2026, 08:55
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Определен соперник сборной Украины по футзалу в четвертьфинале Евро-2026
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Теннис | 29.01.2026, 12:01
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Свитолина проиграла Соболенко и не сумела выйти в финал Australian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
29.01.2026, 06:23 3
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
29.01.2026, 10:57 2
Футбол
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-офф ЛЧ!
29.01.2026, 00:05 50
Футбол
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
«Этот гол Трубина капитализирует вратаря. Эксперт – о матче Бенфика – Реал
29.01.2026, 09:44 4
Футбол
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
28.01.2026, 16:57 14
Биатлон
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Реакция Моуриньо на безумный гол Трубина в ворота Реала
29.01.2026, 09:37
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
28.01.2026, 15:35 8
Бокс
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
28.01.2026, 22:11 6
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем