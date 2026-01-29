29 января на Хувефарма Арена пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором Лудогорец встретится с Ниццей. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лудогорец

Команда в прошлом сезоне выполнила ставшую уже давно привычной задачу: штамповала очередное по счету чемпионство. Сейчас это сделать будет непросто: на зимний перерыв фаворит ушел, набрав в девятнадцати турах 37 очков - наравне с ЦСКА-1948 из Софии и, главное, на семь меньше, чем собрал в 2025-м Левски.

Не удивительно, что и в еврокубках болгарский гранд не блещет. Он снова не вышел в основной раунд Лиги чемпионов, споткнувшись о третьего соперника по квалификации, Ференцварош. А в Лиге Европы клуб из Разграда, не без проблем выбив Шкендию в августе, потом в основном раунде сумел взять лишь пару побед и семь очков. В январе болгары уступили на выезде Рейнджерс, и теперь обязаны играть только на победу.

Ницца

Клуб в прошлом сезоне сумел наконец-то показать результат под стать амбициям руководства, став четвертым в Лиге 1. Но после летней паузы все развалилось. Причем начались все неудачи с осечки на международной арене, с поражений, по 0:2, первому же сопернику по квалификации Лиги чемпионов - Бенфике. Потом продолжили исключительно проигрывать французы и в менее статусной Лиге Европы. Ну, а на внутренней арене замаячила серьезная перспектива борьбы за выживание.

Все изменил недавний приход на тренерский пост Пюэля. У Клода есть свои неудачи на новом месте, чего стоят 1:5 с Тулузой. Но в основном очки набираются, и есть даже победы. В том числе на прошлой неделе оформили 3:1 дома с Гоу Эхед Иглс, хотя бы размочив свою провальную еврокубковую статистику 2024/2025.

Статистика личных встреч

Впервые этот французский клуб приезжает ко флагману болгарского футбола.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.89 для Лудогорца и 4.35 для Ниццы. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы верят, что тут победа достанется хозяевам. Только она оставляет шансы на то, чтобы запрыгнуть в плей-офф в последний момент - не факт, что это получится, но болгары выиграют (коэффициент - 2,0).