Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александрия проводит спарринг с датским клубом Фредерисия
Украина. Премьер лига
29 января 2026, 13:57 | Обновлено 29 января 2026, 14:20
37
0

Александрия проводит спарринг с датским клубом Фредерисия

Поединок «Александрия» – «Фредерисия» состоится 29 января в 14:30 по Киеву

ФК Александрия

Ко второй части сезона «Александрия» готовится на учебно-тренировочных сборах в Турции. В четверг, 29 января, команда проведет товарищеский матч с клубом «Фредерисия» из Дании.

«Фредерисия» вышла в элитный дивизион чемпионата Дании впервые в своей истории. Первую часть чемпионата «Фредерисия» завершила на 11 месте из 12 команд.

Датский клуб уже встречался с украинской командой на турецких сборах. 26 января «Фредерисия» со счетом 2:1 обыграла «Кудровку».

На турецких сборах «Александрия» провела три поединка. Команда со счетом 3:2 обыграла азербайджанский клуб «Зира», сыграл вничью 1:1 со «Шкендией» из Северной Македонии и со счетом 3:1 победила «Лапи» (Косово).

Товарищеский матч, 29 января. 14:30

«Александрия» (Украина) – «Фредерисия» (Дания)

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Александрия контрольные матчи УПЛ Фредерисия стартовые составы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
