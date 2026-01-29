Александрия проводит спарринг с датским клубом Фредерисия

Ко второй части сезона «Александрия» готовится на учебно-тренировочных сборах в Турции. В четверг, 29 января, команда проведет товарищеский матч с клубом «Фредерисия» из Дании.

«Фредерисия» вышла в элитный дивизион чемпионата Дании впервые в своей истории. Первую часть чемпионата «Фредерисия» завершила на 11 месте из 12 команд.

Датский клуб уже встречался с украинской командой на турецких сборах. 26 января «Фредерисия» со счетом 2:1 обыграла «Кудровку».

На турецких сборах «Александрия» провела три поединка. Команда со счетом 3:2 обыграла азербайджанский клуб «Зира», сыграл вничью 1:1 со «Шкендией» из Северной Македонии и со счетом 3:1 победила «Лапи» (Косово).

Товарищеский матч, 29 января. 14:30

«Александрия» (Украина) – «Фредерисия» (Дания)