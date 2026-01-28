Защитник Милана рассказал, почему играет за сборную Украины, а не Италии

Защитник итальянского «Милана» Богдан Бегметюк прокомментировал свою игру в составе сборной Украины U-16, а также рассказал, почему играет за «сине-желтую» команду, а не представляет Италию:

– Богдан, говорим с тобой сразу после матча международного турнира в Турции, где Украина обыграла Чехию (3:1). Как настроение, какие эмоции?

– Спасибо, настроение очень хорошее. Это первая моя победа за сборную (ведь я играл против Италии два матча в прошлом году, и мы проиграли – 2:6 и 0:3, а это третий).

Со всеми ребятами я хорошо общаюсь. Мне нравится наша команда, сборная Украины. Я рад, что играю за нее. Поэтому все хорошо.

– Расскажи, как воспринял приглашение в сборную Украины? Долго ли сомневался? Был ли у тебя выбор между Украиной и Италией?

– У меня не было выбора между Украиной и Италией, ведь у меня нет гражданства итальянского. Однако да, я этого давно ждал – вызова в сборную Украины. Я рад здесь быть.

Первые матчи с итальянцами, может быть, получились для меня непростыми – немного трудно было адаптироваться, но сейчас нормально, уже привык. Хочу сказать, что для всей моей семьи радость, что я играю именно за сборную Украины. У нас такое отношение к Украине, что я хотел играть именно за нашу сборную, – признался Богдан.

В нынешнем сезоне Бегметюк защищает цвета «Милана» U-15 и является постоянным игроком стартового состава.