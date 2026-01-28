Барселона обновила клубный антирекорд в Лиге чемпионов

Барселона снова обновила клубный антирекорд, пропустив уже в 11 матчах Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов подряд.

Неприятная серия каталонцев с пропущенными мячами продолжилась в домашнем матче 8 тура этапа лиги, в котором они пропустили первыми от датского Копенгагена.

В последний раз Барселона сыграла матч в ЛЧ без пропущенных голов в апреле 2025 года. Тогда в первом четвертьфинале ЛЧ каталонцы выиграли дортмундскую Боруссию со счетом 4:0.

Серия матчей Барселоны в Лиге чемпионов с пропущенными мячами (11)