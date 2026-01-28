Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона обновила клубный антирекорд в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
28 января 2026, 22:17 | Обновлено 28 января 2026, 22:22
Барселона обновила клубный антирекорд в Лиге чемпионов

Уже в 11 матчах турнира подряд каталонцы не смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности

Барселона обновила клубный антирекорд в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона снова обновила клубный антирекорд, пропустив уже в 11 матчах Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов подряд.

Неприятная серия каталонцев с пропущенными мячами продолжилась в домашнем матче 8 тура этапа лиги, в котором они пропустили первыми от датского Копенгагена.

В последний раз Барселона сыграла матч в ЛЧ без пропущенных голов в апреле 2025 года. Тогда в первом четвертьфинале ЛЧ каталонцы выиграли дортмундскую Боруссию со счетом 4:0.

Серия матчей Барселоны в Лиге чемпионов с пропущенными мячами (11)

  • Барселона – Копенгаген – 0:1 (идет первый тайм)
  • Славия – Барселона – 2:4
  • Барселона – Айнтрахт – 2:1
  • Челси – Барселона – 3:0
  • Брюгге – Барселона – 3:3
  • Барселона – Олимпиакос – 6:1
  • Барселона – ПСЖ – 1:2
  • Ньюкасл Юнайтед – Барселона – 1:2
  • Интер – Барселона – 4:3
  • Барселона – Интер – 3:3
  • Боруссия Дортмунд – Барселона – 3:1
Лига чемпионов Барселона Копенгаген статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
