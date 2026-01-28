Лига чемпионов28 января 2026, 22:17 | Обновлено 28 января 2026, 22:22
Барселона обновила клубный антирекорд в Лиге чемпионов
Уже в 11 матчах турнира подряд каталонцы не смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности
Барселона снова обновила клубный антирекорд, пропустив уже в 11 матчах Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов подряд.
Неприятная серия каталонцев с пропущенными мячами продолжилась в домашнем матче 8 тура этапа лиги, в котором они пропустили первыми от датского Копенгагена.
В последний раз Барселона сыграла матч в ЛЧ без пропущенных голов в апреле 2025 года. Тогда в первом четвертьфинале ЛЧ каталонцы выиграли дортмундскую Боруссию со счетом 4:0.
Серия матчей Барселоны в Лиге чемпионов с пропущенными мячами (11)
- Барселона – Копенгаген – 0:1 (идет первый тайм)
- Славия – Барселона – 2:4
- Барселона – Айнтрахт – 2:1
- Челси – Барселона – 3:0
- Брюгге – Барселона – 3:3
- Барселона – Олимпиакос – 6:1
- Барселона – ПСЖ – 1:2
- Ньюкасл Юнайтед – Барселона – 1:2
- Интер – Барселона – 4:3
- Барселона – Интер – 3:3
- Боруссия Дортмунд – Барселона – 3:1
