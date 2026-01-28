Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
ВИДЕО. Джоковича затроллили, назвав догоняющим за Алькарасом и Синнером

Новаку не понравился вопрос на пресс-конференции после выхода в полуфинал Aus Open

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

28 января именитый сербский теннисист Новак Джокович (АТР 4) вышел в полуфинал Открытого чемпионате Австралии 2026 и провел пресс-конференцию.

На пресс-конференции Ноле не понравился один из вопросов журналиста, который назвал его ранее догоняющим за Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем, а теперь – за Карлосом Алькарасом и Янником Синнером:

– В начале вашей карьеры вы гнались за Роджером и Рафой в борьбе за титулы. А теперь, на завершающем этапе карьеры, вы преследуете Янника и Карлоса. Возможно...

– Я преследую Янника и Карлоса? В каком смысле?

– В смысле выигрыша трофеев Grand Slam именно сейчас.

– То есть я всегда догоняющий и никогда не тот, кого догоняют?

– Нет, между этим вы выиграли 24 турнира Grand Slam. Но я имею в виду, что это… Я вижу…

– Спасибо. Это стоит иногда вспоминать, верно?

– Простите, я должен это добавить.

– Да-да. Не переживайте.

– Можно ли сравнить ваши ощущения тогда и сейчас, учитывая, что Янник и Карлос поделили между собой последние восемь Grand Slam?

– Честно говоря, я считаю это немного неуважительным, потому что вы как будто упускаете из виду то, что происходило между этими периодами. Между тем моментом, когда я, как вы говорите, начинал «гнаться» за Рафой и Роджером, и нынешним временем, когда якобы гонюсь за Карлосом и Янником, был примерно пятнадцатилетний период, в течение которого я доминировал на турнирах Grand Slam. Думаю, важно учитывать это и правильно расставлять акценты.

Я, если честно, не чувствую, что я за кем-то гонюсь. Роджер и Рафа всегда будут моими главными соперниками. Я испытываю огромное уважение к тому, что делают Янник и Карлос, что они продолжают делать и что будут делать в следующие 10, 15, 20 лет – кто знает, сколько еще лет они будут играть, они очень молоды. Это естественный цикл в спорте. Появляются два новых суперзвездных игрока, возможно, будет и третий, за которого я тоже буду болеть, потому что в начале я сам всегда был третьим.

Это хорошо для нашего спорта. Такие соперничества, контраст личностей и стилей игры очень полезны для тенниса. А как это влияет на меня? Как я уже сказал, я не чувствую, что гонюсь за кем-то. Я создаю свою собственную историю. Я всегда ясно говорил, что моя цель – с точки зрения достижений, задач и результатов – выходить в финал каждого турнира, особенно турниров Grand Slam. Именно слэмы являются одной из главных причин, по которым я продолжаю соревноваться и играть в теннис.

Да, прямо сейчас они лучше меня и большинства других игроков. Уровень и качество игры невероятные, феноменальные. Но означает ли это, что я поднимаю белый флаг? Нет. Я буду бороться до последнего удара, до последнего розыгрыша и сделаю всё возможное, чтобы бросать им вызов.

В полуфинале Australian Open 2026 Джокович встретится с Янником Синнером.

Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Музетти объяснил, почему снялся с четвертьфинала Aus Open против Джоковича
Свентек пояснила, почему вылетела с Australian Open 2026
