Лига чемпионов28 января 2026, 22:47 | Обновлено 28 января 2026, 22:48
ВИДЕО. Бенфика сравняла счет против Реала, Шельдеруп забил Куртуа между ног
Андреас поразил ворота сливочных на 36-й минуте матча 8-го тура Лиги чемпионов
21-летний датский форвард Андреас Шельдеруп забил гол в ворота мадридского Реала.
Шельдерупл отличился на 36-й минуте матча восьмого тура Лиги чемпионов и сравнял счет для Бенфики, 1:1.
Шельдеруп пробил головой между ног голкиперу сливочных Тибо Куртуа после навеса от Вангелиса Павлидиса.
❗️ ВИДЕО. Бенфика сравняла счет против Реала, Шельдеруп забил Куртуа между ног
