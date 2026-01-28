21-летний датский форвард Андреас Шельдеруп забил гол в ворота мадридского Реала.

Шельдерупл отличился на 36-й минуте матча восьмого тура Лиги чемпионов и сравнял счет для Бенфики, 1:1.

Шельдеруп пробил головой между ног голкиперу сливочных Тибо Куртуа после навеса от Вангелиса Павлидиса.

❗️ ВИДЕО. Бенфика сравняла счет против Реала, Шельдеруп забил Куртуа между ног