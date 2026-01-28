Яремчук в плей-офф. Олимпиакос вырвал победу над Аяксом

В среду, 28 января 2026 года, состоялся матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Олимпиакосом».

Игра прошла на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Украинский нападающий Роман Яремчук не попал в заявку «Олимпиакоса» на этот поединок, но его команда все равно сумела вырвать победу на 79-й минуте, а вместе с ней и место в топ-24.

Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 8-й тур, 28 января

Аякс – Олимпиакос – 1:2

Голы: Дольберг, 69 (пен.) – Мартинш, 52, Эссе, 79