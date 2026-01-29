28 января 2026 года, в среду, в Амстердаме был сыгран матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором «Аякс» принимал «Олимпиакос».

Встреча на стадионе «Йохан Кройфф Арена» завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол амстердамцев в этой встрече был забит после удара с одиннадцатиметровой отметки.

Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 8-й тур, 28 января

Аякс – Олимпиакос – 1:2

Голы: Дольберг, 69 (пен.) – Мартинш, 52, Эссе, 79

Видеообзор матча