Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аякс – Олимпиакос – 1:2. За что поставили пенальти? Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Аякс
28.01.2026 22:00 – FT 1 : 2
Олимпиакос Пирей
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
29 января 2026, 04:27 |
88
0

Аякс – Олимпиакос – 1:2. За что поставили пенальти? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка Лиги чемпионов

29 января 2026, 04:27 |
88
0
Аякс – Олимпиакос – 1:2. За что поставили пенальти? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

28 января 2026 года, в среду, в Амстердаме был сыгран матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором «Аякс» принимал «Олимпиакос».

Встреча на стадионе «Йохан Кройфф Арена» завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол амстердамцев в этой встрече был забит после удара с одиннадцатиметровой отметки.

Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 8-й тур, 28 января
Аякс – Олимпиакос – 1:2
Голы: Дольберг, 69 (пен.) – Мартинш, 52, Эссе, 79

Видеообзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Эссе (Олимпиакос Пирей), асcист Чикиньо.
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Каспер Дольберг (Аякс).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Желсон Мартинш (Олимпиакос Пирей), асcист Мехди Тареми.
По теме:
Жребий готовит интригу: Бенфика может снова сыграть с Реалом
Флик признал проблемы Барселоны даже после уверенной победы в матче ЛЧ
Атлетико – Буде-Глимт – 1:2. Сенсация от норвежцев. Видео голов и обзор
Олимпиакос Пирей Аякс Каспер Дольберг Желсон Мартинш Лига чемпионов Сантьяго Эссе видео голов и обзор пенальти
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Футзал | 28 января 2026, 18:30 6
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу

Для выхода из группы достаточно не проиграть

ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-оф ЛЧ!
Футбол | 29 января 2026, 00:05 48
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-оф ЛЧ!
ВИДЕО. Трубин забил Реалу на 90+8-й минуте и вывел Бенфику в плей-оф ЛЧ!

Анатолий ударом головой принес орлам победу со счетом 4:2 в фантастическом поединке

ПСЖ – Ньюкасл – 1:1. Почему не играл Забарный? Видео голов и обзор матча
Футбол | 29.01.2026, 00:27
ПСЖ – Ньюкасл – 1:1. Почему не играл Забарный? Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Ньюкасл – 1:1. Почему не играл Забарный? Видео голов и обзор матча
Роналду поразил роскошным подарком Джорджине Родригес на день рождения
Футбол | 29.01.2026, 03:58
Роналду поразил роскошным подарком Джорджине Родригес на день рождения
Роналду поразил роскошным подарком Джорджине Родригес на день рождения
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Футбол | 29.01.2026, 00:13
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
27.01.2026, 06:42 24
Футбол
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
28.01.2026, 09:10 14
Теннис
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
27.01.2026, 08:42 6
Футбол
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 67
Футбол
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
28.01.2026, 09:54 18
Футбол
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
Известный одесский тренер попал в реанимацию после атаки шахедов на город
27.01.2026, 15:36 3
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
27.01.2026, 08:12 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем