Аякс – Олимпиакос – 1:2. За что поставили пенальти? Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка Лиги чемпионов
28 января 2026 года, в среду, в Амстердаме был сыгран матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором «Аякс» принимал «Олимпиакос».
Встреча на стадионе «Йохан Кройфф Арена» завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:2.
Единственный гол амстердамцев в этой встрече был забит после удара с одиннадцатиметровой отметки.
Лига чемпионов 2025/26. Основной этап, 8-й тур, 28 января
Аякс – Олимпиакос – 1:2
Голы: Дольберг, 69 (пен.) – Мартинш, 52, Эссе, 79
Видеообзор матча
События матча
