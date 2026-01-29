Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жребий готовит интригу: Бенфика может снова сыграть с Реалом
Лига чемпионов
29 января 2026, 05:03 | Обновлено 29 января 2026, 05:04
Плей-офф уже близко

Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» уступил лиссабонской «Бенфике» в поединке 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 со счетом 2:4. Этот результат позволил обоим коллективам квалифицироваться в стыковой раунд плей-офф престижнейшего еврокубка.

«Королевский клуб» расположился на девятой строчке в итоговой таблице общего этапа, в то время как «орлы» замкнули проходную зону, заняв 24-е место. Согласно регламенту соревнований, «Реал» и «Бенфика» имеют шансы снова встретиться уже на стадии стыков, но теперь в формате двухматчевого противостояния.

Помимо португальской команды, потенциальным оппонентом мадридцев может стать норвежский «Буде-Глимт». Лиссабонцы же, кроме «сливочных», рискуют попасть на миланский «Интер».

Жеребьевка стыковых поединков Лиги чемпионов намечена на 30 января. Начало церемонии запланировано на 13:00 по киевскому времени. Напомним, что матчи данного раунда плей-офф пройдут 17-18 и 24-25 февраля 2026 года.

