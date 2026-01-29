Бывший лидер топ-клубов АПЛ готов перебраться в Серию А

Бывший игрок «Челси» Рахим Стерлинг попал в сферу интересов «Наполи». Об этом информирует журналист Фабрис Хоукинс в социальной сети X. По сведениям источника, представители неаполитанского клуба уже выходили на связь с окружением футболиста, однако на подписание англичанина претендуют и другие команды.

В текущем сезоне 31-летний вингер не выходил на поле в составе «Челси», так как занимался по индивидуальной программе отдельно от основы. Трудовое соглашение игрока с лондонцами рассчитано до июня 2027 года.

Напомним, что прошлый сезон Рахим провел на правах аренды в «Арсенале». Ранее Стерлинг также защищал цвета «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

За свою карьеру футболист четырежды выигрывал чемпионат Англии, становился обладателем Кубка страны, пять раз завоевывал Кубок лиги и выигрывал национальный Суперкубок.