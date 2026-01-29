Артета – о 8 победах Арсенала в ЛЧ: «Мы должны ценить это достижение»

Микель Артета выразил удовлетворение тем, что «Арсенал» завершил общий этап Лиги чемпионов триумфом в матче против «Кайрата» (3:2).

«Я испытываю гордость за каждого футболиста и за наши показатели на стартовой стадии турнира. Добиться восьми побед подряд в Лиге чемпионов – задача крайне сложная, достаточно взглянуть на результаты других клубов, так что мы должны ценить это достижение.

Сегодняшний поединок начался удачно, даже принимая во внимание масштабную ротацию состава. Игроки продемонстрировали именно тот настрой, которого мы от них требовали.

Присутствует определенное разочарование из–за двух пропущенных мячей и уровня реализации моментов, ведь мы были обязаны забивать гораздо больше. Тем не менее, это достойный финал первой половины соревнования.

Главным приоритетом было избежать участия в двух дополнительных матчах, учитывая плотность нашего календаря. Теперь постараемся извлечь максимум из сложившейся ситуации.

Подождем результатов жеребьевки, а до того момента сосредоточимся на внутренних турнирах», – подчеркнул главный тренер «Арсенала».