Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артета – о 8 победах Арсенала в ЛЧ: «Мы должны ценить это достижение»
Лига чемпионов
29 января 2026, 04:21 | Обновлено 29 января 2026, 04:22
40
0

Артета – о 8 победах Арсенала в ЛЧ: «Мы должны ценить это достижение»

Испанский наставник подытожил общий этап еврокубка

29 января 2026, 04:21 | Обновлено 29 января 2026, 04:22
40
0
Артета – о 8 победах Арсенала в ЛЧ: «Мы должны ценить это достижение»
Getty Images/Global Images Ukraine

Микель Артета выразил удовлетворение тем, что «Арсенал» завершил общий этап Лиги чемпионов триумфом в матче против «Кайрата» (3:2).

«Я испытываю гордость за каждого футболиста и за наши показатели на стартовой стадии турнира. Добиться восьми побед подряд в Лиге чемпионов – задача крайне сложная, достаточно взглянуть на результаты других клубов, так что мы должны ценить это достижение.

Сегодняшний поединок начался удачно, даже принимая во внимание масштабную ротацию состава. Игроки продемонстрировали именно тот настрой, которого мы от них требовали.

Присутствует определенное разочарование из–за двух пропущенных мячей и уровня реализации моментов, ведь мы были обязаны забивать гораздо больше. Тем не менее, это достойный финал первой половины соревнования.

Главным приоритетом было избежать участия в двух дополнительных матчах, учитывая плотность нашего календаря. Теперь постараемся извлечь максимум из сложившейся ситуации.

Подождем результатов жеребьевки, а до того момента сосредоточимся на внутренних турнирах», – подчеркнул главный тренер «Арсенала».

По теме:
Жребий готовит интригу: Бенфика может снова сыграть с Реалом
Флик признал проблемы Барселоны даже после уверенной победы в матче ЛЧ
Атлетико – Буде-Глимт – 1:2. Сенсация от норвежцев. Видео голов и обзор
Лига чемпионов Арсенал Лондон Микель Артета Кайрат Алматы
Михаил Олексиенко Источник: Football London
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Футбол | 29 января 2026, 00:13 30
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал
Сказка, в которую не поверишь. Бенфика с голом Трубина победила Реал

Украинский голкипер вошел в историю, принеся «Орлам» путевку в плей-офф ЛЧ

Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Футбол | 28 января 2026, 09:22 17
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта

Сумма трансфера может составить до 20 миллионов евро

Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Бокс | 28.01.2026, 06:02
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
Футбол | 29.01.2026, 00:25
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ФОТО. Лицо и эмоции Жозе Моуриньо на гол Трубина в ворота Реала
ВИДЕО. Как легенды футбола отреагировали на гол Трубина Реалу
Футбол | 29.01.2026, 04:10
ВИДЕО. Как легенды футбола отреагировали на гол Трубина Реалу
ВИДЕО. Как легенды футбола отреагировали на гол Трубина Реалу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
28.01.2026, 15:35 7
Бокс
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
27.01.2026, 11:05 117
Теннис
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 15
Футбол
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
28.01.2026, 18:30 6
Футзал
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
28.01.2026, 09:01 2
Теннис
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
27.01.2026, 14:22 4
Футбол
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
28.01.2026, 09:54 18
Футбол
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
27.01.2026, 06:42 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем