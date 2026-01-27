Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Ива Йович не сумела навязать борьбу прошлогодней финалистке мейджора Арине Соболенко
18-летняя американская теннисистка Ива Йович (WTA 27) не сумела выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2026.
В четвертьфинале юная американка в двух сетах потерпела поражение от первой ракетки мира Арины Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе. Встреча завершилась за 1 час и 30 минут.
Australian Open 2026. 1/4 финала
Арина Соболенко [1] – Ива Йович (США) [29] – 6:3, 6:0
Йович провела первое очное противостояние против Соболенко. Ива впервые в карьере сыграла на стадии 1/4 финала турнира Grand Slam.
Соболенко – прошлогодняя финалистка мейджора в Мельбурне. В полуфинале с ней может сыграть Элина Свитолина, если украинка переиграет в своем четвертьфинальном поединке третью ракетку мира Коко Гауфф.
