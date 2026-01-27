Англия27 января 2026, 06:21 | Обновлено 27 января 2026, 07:01
98
0
Эвертон – Лидс – 1:1. Полный матч Миколенко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 23-го тура Английской Премьер-лиги
Вечером 26 января прошел заключительный матч 23-го тура Английской Премьер-лиги.
Эвертон и Лидс сыграли вничью, обменявшись забитыми голами (1:1)
Для хозяев поля открыл счет Джеймс Джастин на 28-й минуте. Тьерно Барри уравнял ситуацию для гостей на 76-й минуте.
Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко отыграл весь матч.
Читайте также:Эвертон с Миколенко сумел вырвать ничью в матче с Лидсом
АПЛ. 23-й тур. 26 января 2026
Эвертон – Лидс – 1:1
Голы: Тьерно Барри, 76 – Джеймс Джастин, 28
Видео голов и обзор матча
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Тьерно Барри (Эвертон), асcист Идрисса Гуйе.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Джастин (Лидс), асcист Антон Стах.
