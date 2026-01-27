Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эвертон – Лидс – 1:1. Полный матч Миколенко. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Эвертон
26.01.2026 22:00 – FT 1 : 1
Лидс
Англия
Эвертон – Лидс – 1:1. Полный матч Миколенко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 23-го тура Английской Премьер-лиги

Эвертон – Лидс – 1:1. Полный матч Миколенко. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 января прошел заключительный матч 23-го тура Английской Премьер-лиги.

Эвертон и Лидс сыграли вничью, обменявшись забитыми голами (1:1)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для хозяев поля открыл счет Джеймс Джастин на 28-й минуте. Тьерно Барри уравнял ситуацию для гостей на 76-й минуте.

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко отыграл весь матч.

АПЛ. 23-й тур. 26 января 2026

Эвертон – Лидс – 1:1

Голы: Тьерно Барри, 76 – Джеймс Джастин, 28

Видео голов и обзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Тьерно Барри (Эвертон), асcист Идрисса Гуйе.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Джастин (Лидс), асcист Антон Стах.
Эвертон Лидс чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Тьерно Барри
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
