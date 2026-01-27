Эвертон – Лидс – 1:1. Полный матч Миколенко. Видео голов и обзор

Вечером 26 января прошел заключительный матч 23-го тура Английской Премьер-лиги.

Эвертон и Лидс сыграли вничью, обменявшись забитыми голами (1:1)

Для хозяев поля открыл счет Джеймс Джастин на 28-й минуте. Тьерно Барри уравнял ситуацию для гостей на 76-й минуте.

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко отыграл весь матч.

АПЛ. 23-й тур. 26 января 2026

Эвертон – Лидс – 1:1

Голы: Тьерно Барри, 76 – Джеймс Джастин, 28

Видео голов и обзор матча