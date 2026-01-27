ВИДЕО. Анхель Торрес сыграл с Бешикташем. Степаненко – вне заявки Эюпспора
Контракт колумбийского форварда принадлежит киевскому Динамо
Вечером 26 января состоялся поединок 19-го тура чемпионата Турции.
Эюпспор и Бешикташ разошлись миром в результативном матче (2:2).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За Эюпспор второй матч сыграл Анхель Торрес, он вышел на замену на 85-й минуте. Контракт колумбийского форварда принадлежит киевскому Динамо, недавно он перешел в Эюпспор на правах аренды.
Украинский хавбек Тарас Степаненко оказался вне заявки хозяев поля.
Чемпионат Турции. 19-й тур, 26 января 2026
Эюпспор – Бешикташ – 2:2
Голы: Умут Бозок, 57, Эмре Акбаба, 68 (пен) – Оркун Кекчу, 6, Дженгиз Ундер, 76
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей решил покинуть клуб
Румынский форвард Владислав Бленуце останется играть в Премьер-лиге