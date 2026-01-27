ВИДЕО. Анхель Торрес сыграл с Бешикташем. Степаненко – вне заявки Эюпспора

Вечером 26 января состоялся поединок 19-го тура чемпионата Турции.

Эюпспор и Бешикташ разошлись миром в результативном матче (2:2).

За Эюпспор второй матч сыграл Анхель Торрес, он вышел на замену на 85-й минуте. Контракт колумбийского форварда принадлежит киевскому Динамо, недавно он перешел в Эюпспор на правах аренды.

Украинский хавбек Тарас Степаненко оказался вне заявки хозяев поля.

Чемпионат Турции. 19-й тур, 26 января 2026

Эюпспор – Бешикташ – 2:2

Голы: Умут Бозок, 57, Эмре Акбаба, 68 (пен) – Оркун Кекчу, 6, Дженгиз Ундер, 76

Видео голов и обзор матча