Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Анхель Торрес сыграл с Бешикташем. Степаненко – вне заявки Эюпспора
Чемпионат Турции
Эюпспор
26.01.2026 19:00 – FT 2 : 2
Бешикташ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
27 января 2026, 07:23 | Обновлено 27 января 2026, 07:28
95
0

ВИДЕО. Анхель Торрес сыграл с Бешикташем. Степаненко – вне заявки Эюпспора

Контракт колумбийского форварда принадлежит киевскому Динамо

27 января 2026, 07:23 | Обновлено 27 января 2026, 07:28
95
0
ВИДЕО. Анхель Торрес сыграл с Бешикташем. Степаненко – вне заявки Эюпспора
ФК Эюпспор. Анхель Торрес

Вечером 26 января состоялся поединок 19-го тура чемпионата Турции.

Эюпспор и Бешикташ разошлись миром в результативном матче (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За Эюпспор второй матч сыграл Анхель Торрес, он вышел на замену на 85-й минуте. Контракт колумбийского форварда принадлежит киевскому Динамо, недавно он перешел в Эюпспор на правах аренды.

Украинский хавбек Тарас Степаненко оказался вне заявки хозяев поля.

Чемпионат Турции. 19-й тур, 26 января 2026

Эюпспор – Бешикташ – 2:2

Голы: Умут Бозок, 57, Эмре Акбаба, 68 (пен) – Оркун Кекчу, 6, Дженгиз Ундер, 76

Видео голов и обзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Дженгиз Ундер (Бешикташ).
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Эмре Акбаба (Эюпспор).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Умут Бозок (Эюпспор), асcист Жером Онгюэне.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Оркун Кёкчю (Бешикташ).
По теме:
ВИДЕО. Порту разгромил Жил Висенте и оторвался от Спортинга с Бенфикой
Жирона – Хетафе – 1:1. Ванат и Цыганков, гол на 90+4. Видео голов и обзор
Звезды без забитых голов. Команды Роналду и Бензема взяли по три очка
Эюпспор чемпионат Турции по футболу Анхель Торрес Тарас Степаненко Бешикташ видео голов и обзор пенальти Оркун Кёкчю Дженгиз Ундер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Футбол | 26 января 2026, 09:18 23
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу

Андрей решил покинуть клуб

УЕФА запретил футболисту киевского Динамо покидать чемпионат Украины
Футбол | 26 января 2026, 08:27 2
УЕФА запретил футболисту киевского Динамо покидать чемпионат Украины
УЕФА запретил футболисту киевского Динамо покидать чемпионат Украины

Румынский форвард Владислав Бленуце останется играть в Премьер-лиге

В клубе УПЛ намекнули на трансфер легионера, заговорив о золотой клетке
Футбол | 27.01.2026, 07:59
В клубе УПЛ намекнули на трансфер легионера, заговорив о золотой клетке
В клубе УПЛ намекнули на трансфер легионера, заговорив о золотой клетке
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Футбол | 26.01.2026, 21:16
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Тер Штеген пропустил после первого же удара в дебюте за Жирону
Футбол | 27.01.2026, 02:41
Тер Штеген пропустил после первого же удара в дебюте за Жирону
Тер Штеген пропустил после первого же удара в дебюте за Жирону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
26.01.2026, 00:47 2
Футбол
Сборная Украины по футзалу потеряла шансы на первое место в группе ЧЕ
Сборная Украины по футзалу потеряла шансы на первое место в группе ЧЕ
25.01.2026, 16:36
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 31
Футбол
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
26.01.2026, 08:33 15
Футбол
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
25.01.2026, 11:01 9
Теннис
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
26.01.2026, 07:44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем