ФОТО. Бывшая первая ракетка мира родила первенца

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 января 2026, 08:55
455
0

Гарбинье Мугуруса родила мальчика Маркоса

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарбинье Мугуруса

32-летняя бывшая испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала мамой.

Экс-первая ракетка мира в своих социальных сетях поделилась радостной новостью о рождении мальчика, которого назвали Маркосом.

«Наш маленький малыш. Маркосу исполняется одна неделя с момента его появления на свет», – подписала пост Гарбинье.

5 октября 2024 года Мугуруса вышла замуж за бизнесмена Артура Боржеса. Гарбинье завершила карьеру в апреле 2024 года.

Комментарии
