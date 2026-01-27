Другие новости27 января 2026, 08:55 | Обновлено 27 января 2026, 08:56
ФОТО. Бывшая первая ракетка мира родила первенца
Гарбинье Мугуруса родила мальчика Маркоса
27 января 2026, 08:55 | Обновлено 27 января 2026, 08:56
32-летняя бывшая испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса стала мамой.
Экс-первая ракетка мира в своих социальных сетях поделилась радостной новостью о рождении мальчика, которого назвали Маркосом.
«Наш маленький малыш. Маркосу исполняется одна неделя с момента его появления на свет», – подписала пост Гарбинье.
5 октября 2024 года Мугуруса вышла замуж за бизнесмена Артура Боржеса. Гарбинье завершила карьеру в апреле 2024 года.
