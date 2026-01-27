Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 января 2026, 10:17 |
Миколенко стал лидером среди украинцев по числу минут в топ-5 лигах

Защитник Эвертона обошел в рейтинге Егора Ярмолюка

Миколенко стал лидером среди украинцев по числу минут в топ-5 лигах
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко, отыграв полный матч 23 тура АПЛ против Лидс Юнайтед, вышел на первое место в сезоне среди украинцев в топ-5 лигах по количеству сыгранных минут.

Теперь в активе Миколенко стало 1796 сыгранных минут игрового времени в АПЛ, что на 52 минуты больше, чем у Егора Ярмолюка (1744).

Третьим в рейтинге идет Руслан Малиновский, отыгравший за Дженоа в Серии А 1413 минут.

Украинские футболисты по количеству сыгранных минут в топ-5 лигах в сезоне 2025/26 (по данным Transfermarkt)

  • 1796 – Виталий Миколенко (Эвертон)
  • 1744 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
  • 1413 – Руслан Малиновский (Дженоа)
  • 1364 – Владислав Ванат (Жирона)
  • 1307 – Илья Забарный (ПСЖ)
  • 1132 – Виктор Цыганков (Жирона)
  • 384 – Артем Довбик (Рома)
  • 353 – Александр Зинченко (Ноттингем Форест)
  • 137 – Владислав Крапивцов (Жирона)
Виталий Миколенко Егор Ярмолюк Руслан Малиновский Владислав Ванат Виктор Цыганков Илья Забарный Артем Довбик Александр Зинченко Владислав Крапивцов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
