Миколенко стал лидером среди украинцев по числу минут в топ-5 лигах

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко, отыграв полный матч 23 тура АПЛ против Лидс Юнайтед, вышел на первое место в сезоне среди украинцев в топ-5 лигах по количеству сыгранных минут.

Теперь в активе Миколенко стало 1796 сыгранных минут игрового времени в АПЛ, что на 52 минуты больше, чем у Егора Ярмолюка (1744).

Третьим в рейтинге идет Руслан Малиновский, отыгравший за Дженоа в Серии А 1413 минут.

Украинские футболисты по количеству сыгранных минут в топ-5 лигах в сезоне 2025/26 (по данным Transfermarkt)