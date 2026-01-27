Другие новости27 января 2026, 10:17 |
Миколенко стал лидером среди украинцев по числу минут в топ-5 лигах
Защитник Эвертона обошел в рейтинге Егора Ярмолюка
Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко, отыграв полный матч 23 тура АПЛ против Лидс Юнайтед, вышел на первое место в сезоне среди украинцев в топ-5 лигах по количеству сыгранных минут.
Теперь в активе Миколенко стало 1796 сыгранных минут игрового времени в АПЛ, что на 52 минуты больше, чем у Егора Ярмолюка (1744).
Третьим в рейтинге идет Руслан Малиновский, отыгравший за Дженоа в Серии А 1413 минут.
Украинские футболисты по количеству сыгранных минут в топ-5 лигах в сезоне 2025/26 (по данным Transfermarkt)
- 1796 – Виталий Миколенко (Эвертон)
- 1744 – Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- 1413 – Руслан Малиновский (Дженоа)
- 1364 – Владислав Ванат (Жирона)
- 1307 – Илья Забарный (ПСЖ)
- 1132 – Виктор Цыганков (Жирона)
- 384 – Артем Довбик (Рома)
- 353 – Александр Зинченко (Ноттингем Форест)
- 137 – Владислав Крапивцов (Жирона)
