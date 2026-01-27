Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хотят €70 млн. Известный клуб определился с судьбой игрока сборной Украины
Турция
27 января 2026, 11:28 | Обновлено 27 января 2026, 11:29
Хотят €70 млн. Известный клуб определился с судьбой игрока сборной Украины

Трабзонспор принял решение по Арсению Батагову

Хотят €70 млн. Известный клуб определился с судьбой игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Турецкий «Трабзонспор» не заинтересован в продаже украинского защитника Арсения Батагова в зимнее трансферное окно, сообщает Fanatik.

По информации источника, руководство клуба приняло решение отложить трансфер 23-летнего экс-игрока луганской «Зари» и полузащитника Криста Улаи до следующего лета. Отмечается, что от продажи двух футболистов «Трабзонспор» стремится получить 70 млн евро.

В текущем сезоне Батагов сыграл на клубном уровне 22 матча, забил один гол и сделал три результативные передачи. Контракт Арсения с «Трабзонспором» рассчитан до лета 2028 года.

Ранее Батагова признали лучшим защитником в Турции.

