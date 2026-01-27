Хотят €70 млн. Известный клуб определился с судьбой игрока сборной Украины

Турецкий «Трабзонспор» не заинтересован в продаже украинского защитника Арсения Батагова в зимнее трансферное окно, сообщает Fanatik.

По информации источника, руководство клуба приняло решение отложить трансфер 23-летнего экс-игрока луганской «Зари» и полузащитника Криста Улаи до следующего лета. Отмечается, что от продажи двух футболистов «Трабзонспор» стремится получить 70 млн евро.

В текущем сезоне Батагов сыграл на клубном уровне 22 матча, забил один гол и сделал три результативные передачи. Контракт Арсения с «Трабзонспором» рассчитан до лета 2028 года.

Ранее Батагова признали лучшим защитником в Турции.