Хотят €70 млн. Известный клуб определился с судьбой игрока сборной Украины
Трабзонспор принял решение по Арсению Батагову
Турецкий «Трабзонспор» не заинтересован в продаже украинского защитника Арсения Батагова в зимнее трансферное окно, сообщает Fanatik.
По информации источника, руководство клуба приняло решение отложить трансфер 23-летнего экс-игрока луганской «Зари» и полузащитника Криста Улаи до следующего лета. Отмечается, что от продажи двух футболистов «Трабзонспор» стремится получить 70 млн евро.
В текущем сезоне Батагов сыграл на клубном уровне 22 матча, забил один гол и сделал три результативные передачи. Контракт Арсения с «Трабзонспором» рассчитан до лета 2028 года.
Ранее Батагова признали лучшим защитником в Турции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Гурский, главный тренер ФК «Николаев», рассказал об амбициях команды
У Полесья активная трансферная зима