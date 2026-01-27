В возрасте 85 лет в ночь на 27 января скончался российский футбольный тренер Борис Игнатьев, который в 2009-2012 годах был ассистентом Юрия Семина в киевском «Динамо».

Игнатьев в качестве полузащитника играл за «Зенит» (Ижевск), «Ракету» (Сормово), «Волгу» (Горький), «Динамо» (Махачкала), «Метеор» (Жуковский), «Динамо» (Целиноград) и «Строитель» (Уфа).

В его тренерской карьере были юношеская сборная СССР, сборная ОАЭ, олимпийские команды Ирака и СССР, молодежные сборные СНГ и России, саудовский «Аль-Иттихад», китайский «Шаньдун Лунэн», кацапские «Торпедо-ЗИЛ», «Сатурн», «Торпедо», сборная россии.

Под руководством Игнатьева юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы в 1988 году.

В киевском «Динамо» Игнатьев с небольшим перерывом работал в качестве ассистента Юрия Семина в 2009-2012 годах. Под руководством этого тренерского штаба киевляне выиграли чемпионство и дошли до полуфинала Кубка УЕФА в сезоне-2008/09.

В отличие от Семина и Газзаева, Борис Петрович никогда открыто не поддерживал российского вторжения в Украину. Максимум, что он говорил по этому поводу – выссказывал ожидания, что рф допустят к международным соревнованиям.

«Думал, что футбол сам по себе, а политика — отдельно. Но оказалось не так, политики в футбол тоже играют», — говорил он с присущей кацапам наивностью.

Также Игнатьев поддерживал проведение какого-то «чемпионата содружества». Эта идея в больных кацапских головах возникла уже во время полномасштабной войны.

«Конечно, у непризнанных республик есть интерес проводить такие соревнования. Он есть и у нас. Ведь и мы оказались оторваны от большого футбола по определенным обстоятельствам. Поэтому любые турниры, где можно выступать и есть интерес у болельщиков, очень важны. Не знаю, разрешат ли нам ФИФА и УЕФА, можем ли мы в них играть», - размышлял Игнатьев.

Русские военные СМИ пишут, что в январе 2026 года Игнатьев провел более двух недель в больнице, где проходил лечение от онкологии. 26 января состояние Бориса Петровича резко ухудшилось: упало давление, перестал говорить и реагировать на слова близких. Ему вызвали скорую, но это не помогло. Игнатьев ушел из жизни в ночь на 27 января.