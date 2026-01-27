Кудровка проводит товарищеский матч с клубом Силекс. Стартовые составы
Матч «Кудровка» – «Силекс» состоится 27 января в 14:00
«Кудровка» проведет очередной поединок на учебно-тренировочных сборах в Турции. Во вторник, 27 января, дебютант УПЛ сыграет с клубом «Силекс» из Северной Македонии.
В турнирной таблице чемпионата Северной Македонии «Силекс» занимает четвертое место. В 16 матчах команда набрала 31 очко (10 побед, 1 ничья и 5 поражений).
«Кудровка» проведет второй спарринг за два дня. 26 января команда Василия Баранова со счетом 1:2 проиграла датскому клубу «Фредерисия».
Товарищеский матч. Турция. 27 января, 14:00.
«Кудровка» (Украина) – «Силекс» (Северная Македония)
Трансляция матча на клубном YouTube-канале «Кудровки»
