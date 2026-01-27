Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кудровка проводит товарищеский матч с клубом Силекс. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Кудровка
27.01.2026 14:00 - : -
Силекс
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 13:39 | Обновлено 27 января 2026, 13:40
0

Кудровка проводит товарищеский матч с клубом Силекс. Стартовые составы

Матч «Кудровка» – «Силекс» состоится 27 января в 14:00

0
ФК Кудровка

«Кудровка» проведет очередной поединок на учебно-тренировочных сборах в Турции. Во вторник, 27 января, дебютант УПЛ сыграет с клубом «Силекс» из Северной Македонии.

В турнирной таблице чемпионата Северной Македонии «Силекс» занимает четвертое место. В 16 матчах команда набрала 31 очко (10 побед, 1 ничья и 5 поражений).

«Кудровка» проведет второй спарринг за два дня. 26 января команда Василия Баранова со счетом 1:2 проиграла датскому клубу «Фредерисия».

Товарищеский матч. Турция. 27 января, 14:00.

«Кудровка» (Украина) – «Силекс» (Северная Македония)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале «Кудровки»

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
