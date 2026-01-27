Чемпион мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24–0, 15 КО) вышел на поле в товарищеском матче житомирского «Полесья».

Украинский боксер появился на поле во втором тайме, заменив на 75-й минуте форварда Николя Гайдучика при счете 2:0 в пользу житомирского клуба.

Соперником подопечных Руслана Ротаня стал канадский «Ванкувер», который выступает в Major League Soccer (MLS). Поединок проходит в испанской Марбелье, где украинская команда проводит тренировочные сборы.

ВИДЕО. Усик вышел на поле в составе Полесья в товарищеском матче