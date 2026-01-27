Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Началась серия лекций Монзуль для игроков и тренеров клубов УПЛ
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 15:31 | Обновлено 27 января 2026, 15:48
Глава Комитета арбитров УАФ проводит рабочие встречи с представителями клубов

УАФ. Катерина Монзуль

Глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Катерина Монзуль начала серию рабочих встреч с отечественными футболистами, тренерами и клубными работниками.

Первые такие мероприятия уже состоялись с участием представителей «Кудровки», «Вереса», «Шахтера» и «Динамо».

В ходе встреч обсуждались актуальные игровые эпизоды, изменения в трактовке правил, а также рекомендации по их практическому применению.

Особое внимание было уделено диалогу между арбитрами и футболистами в условиях матчевого давления. В неформальной доверительной атмосфере Катерина Монзуль предоставила детальные разъяснения по спорным моментам, что позволило участникам лучше понять логику решений арбитров и принципы корректной коммуникации во время поединков.

Встречи проходили в формате открытого обсуждения, поэтому представители клубов имели возможность задавать острые вопросы и получать исчерпывающие ответы.

Важный аспект общения – взаимное уважение и понимание специфики профессии арбитра. Цель этих встреч, инициированных УАФ, – повысить уровень культуры и взаимоуважения между участниками матчей.

Катерина Монзуль судейство фото чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Комитет арбитров УАФ учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига лекция Динамо Киев Кудровка Верес Ровно
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
