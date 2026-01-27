Шахтер хочет, чтобы их бразильцы получили украинский паспорт
У команды есть проблемы с лимитом
По информации журналиста Игоря Цыганыка, Шахтер полностью поддерживает ситуацию, когда бразильские игроки команды могут получить украинский паспорт.
Украинское гражданство под выступления в сборной предложили Педриньо и Педро Энрике, а футболисты пока обдумывают этот вариант.
Шахтер надеется, что все получится, чтобы можно было исключить двух игроков из списка легионеров, что поможет команде с большим количеством иностранных исполнителей.
В нынешнем сезоне тренер Арда Туран иногда был вынужден не использовать всех лучших, чтобы вписаться в лимит на легионеров.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Про место в таблице информации нет
Наставник национальной команды прокомментировал игру форварда Игоря Краснопира
беріть приклад з динамо
грайте своїми цукановими та глущенками і не буде у вас проблем з лімітом