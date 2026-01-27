Шахтер хочет, чтобы их бразильцы получили украинский паспорт

По информации журналиста Игоря Цыганыка, Шахтер полностью поддерживает ситуацию, когда бразильские игроки команды могут получить украинский паспорт.

Украинское гражданство под выступления в сборной предложили Педриньо и Педро Энрике, а футболисты пока обдумывают этот вариант.

Шахтер надеется, что все получится, чтобы можно было исключить двух игроков из списка легионеров, что поможет команде с большим количеством иностранных исполнителей.

В нынешнем сезоне тренер Арда Туран иногда был вынужден не использовать всех лучших, чтобы вписаться в лимит на легионеров.