  4. Шахтер хочет, чтобы их бразильцы получили украинский паспорт
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 15:59 | Обновлено 27 января 2026, 16:19
1004
13

Шахтер хочет, чтобы их бразильцы получили украинский паспорт

У команды есть проблемы с лимитом

ФК Шахтер. Педриньо

По информации журналиста Игоря Цыганыка, Шахтер полностью поддерживает ситуацию, когда бразильские игроки команды могут получить украинский паспорт.

Украинское гражданство под выступления в сборной предложили Педриньо и Педро Энрике, а футболисты пока обдумывают этот вариант.

Шахтер надеется, что все получится, чтобы можно было исключить двух игроков из списка легионеров, что поможет команде с большим количеством иностранных исполнителей.

В нынешнем сезоне тренер Арда Туран иногда был вынужден не использовать всех лучших, чтобы вписаться в лимит на легионеров.

По теме:
ФОТО. Началась серия лекций Монзуль для игроков и тренеров клубов УПЛ
Названы первые соперники донецкого Шахтера на сборах в Турции
Сборная Украины не сможет рассчитывать на бразильского игрока Шахтера
Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Шахтер Донецк Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Игорь Циганик
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Khafre
це позор.
беріть приклад з динамо
грайте своїми цукановими та глущенками і не буде у вас проблем з лімітом
Ответить
+2
Alex
А ТЦК ?
Ответить
+2
Показать Скрыть 4 ответа
Gargantua
и потом сразу в третью штурмовую
Ответить
+1
Dovbush
Вони 5 років прожили в Україні та готові до іспиту на громадянство? Як і звичайні люди, які намагаються отримати громаднство
Ответить
+1
CheMP
мда...дожились
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Супер адже всі ми хочемо щоб наша улюблена українська команда тримала побільше єврокубків над своєю головою, а це дуже важко досягти з цими вашими лімітами на легіонерів. 
Ответить
-3
Xvalenok03
Кто из сотрудников спорт.юа еще не написал про это событие?
Ответить
-3
AK.228
Ганьба
Ответить
-5
