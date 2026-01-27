Пустые футболки. Почему Челси уже несколько лет без титульного спонсора

Деньги являются одним из наиболее важных факторов в современном футболе. Клубы, которые имеют возможность более-менее свободно распоряжаться финансами, получают лучших тренеров, лучших футболистов и, как следствие, лучшие возможности для достижения результатов. Победы и выигрыши трофеев, в свою очередь, приносят дополнительные финансовые вливания и денежный круговорот в какой-то степени замыкается, оставляя за бортом тех, кто не способен изначально к существенным инвестициям.

Чтобы зарабатывать как можно больше современные футбольные клубы используют все доступные возможности – повышают цены на билеты, занимаются продажей различной атрибутики, сотрудничают со всевозможными спонсорами. Логотипы последних нынче можно увидеть практически везде – на экранах телевизоров, на специальных щитах стадионов и, конечно же, на футболках команд.

Впрочем, далеко не все клубы пользуются последней из указанных возможностью. И мотивация у каждого своя. Например, гордый Атлетик из Бильбао до 2008 года упорно отказывался от титульного спонсора на футболках команды, называя это вопросом принципа. У римского Лацио несколько сезонов просто не было достойных предложений для заключения постоянного спонсорского контракта. Но что движет Челси, который несколько последних лет также не имеет рекламных наклеек на футболках своих игроков?

В последний раз Челси мог похвастаться размещенным на футболке логотипом коммерческого партнера еще в концовке сезона-2022/23. Тогда на груди футболистов “синих” красовался логотип телекоммуникационной компании Three.

Летом 2023-го лондонцы оказались без полноценного титульного спонсора, после чего на футболке “синих” последовали спорадические появления Infinite Athlete и Damac. Однако, как показало время, ничего серьезного из этого не вышло…

Стоит вспомнить, что в период с 2005 по 2023 годы у Челси было всего три титульных спонсора – помимо упомянутого Three были также Yokohama Tires и Samsung. Но за последние без малого три года лондонский клуб так и не смог договориться о долгосрочном стратегическом сотрудничестве с кем-либо еще. Отраслевые эксперты в Британии открыто выражают обеспокоенность, указывая на то, что тем самым Челси сам лишает себя весьма значительного источника дохода. Но несмотря на это, боссы “синих” сохраняют спокойствие.

Официальная версия отсутствия на футболках команды титульного спонсора заключается в том, что это решение – часть более широкого стратегического плана Челси. В лондонском клубе хотят дождаться момента, когда вопрос привлечения титульного спонсора действительно станет одним из решающих факторов в конкуренции с другими грандами лиги – Ливерпулем, Манчестер Сити, Арсеналом и Манчестер Юнайтед. Инсайдеры отмечают, что этот аспект абсолютно никак не связан с текущими спортивными результатами, а является элементом тактики выжидания – в Челси просто хотят подписать наиболее подходящий контракт с заинтересованным спонсором на максимально выгодных условиях. Кроме того, в лондонском клубе довольно аккуратно подходят к выбору титульного спонсора, желая видеть на груди команды логотип того контрагента, который наиболее будет подходить под статус и имидж Челси, в том числе с точки зрения инноваций и амбиций.

На текущий момент, как пишут британские инсайдеры, идеального профиля рекламного партнера у Челси нет. По этой причине клуб в целом теряет немалые деньги. Достаточно вспомнить, что Манчестер Юнайтед, переживающий ныне крайне непростые времена в своей современной истории и демонстрирующий неудачные результаты в спортивном аспекте, в финансовом плане имеет соглашение со Snapdragon, которое гарантирует “красным дьяволам” порядка 65 миллионов евро в год.

Совокупные коммерческие доходы Челси, если опираться на последние данные компании Deloitte, составляют около 232 миллионов евро. Это почти на 70 миллионов меньше, нежели у пяти ведущих клубов АПЛ по финансовым оборотам – Ливерпуля, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Арсенала и Тоттенхэма. “Синие” идут лишь шестыми в этом рейтинге, но могут похвастаться тем, что достигли такого показателя и без постоянного контракта с титульным спонсором.

Очевидно, что в перспективе Челси действительно может существенно улучшить свои позиции в рейтинге наиболее доходных клубов АПЛ, возможно, даже догнав его лидеров. Но для этого “синим” точно потребуется найти полноценного титульного спонсора и заключить с ним выгодный контракт. Это оказало бы существенную помощь клубу и в вопросах соблюдения норм финансовых правил Премьер-лиги, но пока боссы Челси считают, что вполне могут обойтись и без такого традиционного для современного футбола элемента как реклама на футболках. Что правда, у лондонского топ-клуба в голове точно нет каких-либо идеологических или романтических соображений против подобного партнерства. Кажется, Челси просто хочет выждать наилучшей возможности, после чего попробовать извлечь для себя максимальную выгоду. Возможно, когда/если это удастся, то нынешней дальновидности “синих” позавидуют и в Ливерпуле, и в Манчестере, и в соседних районах Лондона…

Текст: meta.ua