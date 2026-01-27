Росеньор прокомментировал слухи, что Палмер хочет покинуть Челси
Тренер успокоил фанатов лондонского клуба
Наставник «Челси» Лиам Росеньор опроверг слухи о недовольстве Коула Палмера, подчеркнув, что футболист чувствует себя в лондонском клубе счастливым.
До этого в британской прессе появлялись сообщения о том, что полузащитник испытывает ностальгию по Манчестеру и якобы рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед».
«У нас было много бесед с Коулом, и я вижу, что он по-настоящему счастлив находиться здесь. Его все полностью устраивает в нашей команде. Палмер – ключевой элемент в долгосрочной стратегии развития клуба, он исключительный мастер.
Безусловно, у любого атлета бывают непростые периоды, вызванные повреждениями. Но я убежден, что это никак не умаляет его таланта. Он остается футболистом высочайшего уровня», – подчеркнул Росеньор.
