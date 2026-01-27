Эндрик поделился эмоциями после хет-трика в Лионе

Нападающий «Лиона» Эндрик поделился впечатлениями от победы над «Метцем» (5:2) в рамках 19-го тура Лиги 1. В этой встрече бразилец отметился хет-триком, а также оценил свой переезд во Францию.

«Это мой дебютный хет-трик в профессиональной карьере, поэтому сейчас я испытываю невероятный подъем. Я счастлив и уверен, что этот поединок навсегда останется в моей памяти. Игровой мяч я обязательно заберу с собой – это по-настоящему особенное событие для меня.

Мне импонирует французское первенство. Лига 1 – очень атлетичный турнир с обилием силовой борьбы и высоким темпом, именно такой стиль игры мне подходит.

Я убежден, что переход в «Лион» не был ошибкой. В моей жизни всегда хватало вызовов, но я умею преодолевать препятствия. Сохранять веру в себя мне помогает поддержка близких людей.

Это только старт моего приключения здесь. Мне часто говорили, что «Лион» – серьезный коллектив, и теперь я лично в этом удостоверился. Клуб действительно демонстрирует высокий уровень», – цитирует Эндрика ESPN.