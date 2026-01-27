Мбаппе лидирует среди топ-игроков Европы по созданным шансам

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе возглавил рейтинг игроков топ-5 европейских лиг по количеству созданных голевых моментов с игры в нынешнем сезоне. На счету француза уже 50 таких эпизодов.

Вторую строчку занимает полузащитник «Аталанты» Шарль де Кетеларе, который организовал 44 момента, а замыкает тройку лидеров вингер «Баварии» Майкл Олисе с показателем в 43.

На четвертой позиции с 42 созданными шансами находятся сразу два футболиста: Ламин Ямаль из «Барселоны» и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. Шестое место удерживает представитель «Интера» Николо Барелла (41).

Седьмую строчку разделили между собой Жереми Доку («Манчестер Сити»), Романо Шмидт («Вердер») и Винисиус Жуниор («Реал») – каждый из них создал по 39 моментов. Десятку сильнейших закрывает хавбек «Барселоны» Педри, на счету которого 38 голевых моментов.