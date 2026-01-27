Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
27 января 2026, 05:13
23
Мбаппе лидирует среди топ-игроков Европы по созданным шансам

Французский нападающий находится в прекрасной форме

27 января 2026, 05:13
23
Мбаппе лидирует среди топ-игроков Европы по созданным шансам
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе возглавил рейтинг игроков топ-5 европейских лиг по количеству созданных голевых моментов с игры в нынешнем сезоне. На счету француза уже 50 таких эпизодов.

Вторую строчку занимает полузащитник «Аталанты» Шарль де Кетеларе, который организовал 44 момента, а замыкает тройку лидеров вингер «Баварии» Майкл Олисе с показателем в 43.

На четвертой позиции с 42 созданными шансами находятся сразу два футболиста: Ламин Ямаль из «Барселоны» и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. Шестое место удерживает представитель «Интера» Николо Барелла (41).

Седьмую строчку разделили между собой Жереми Доку («Манчестер Сити»), Романо Шмидт («Вердер») и Винисиус Жуниор («Реал») – каждый из них создал по 39 моментов. Десятку сильнейших закрывает хавбек «Барселоны» Педри, на счету которого 38 голевых моментов.

Килиан Мбаппе Шарль де Кетеларе Педри Ламин Ямаль Бруну Фернандеш Николо Барелла Жереми Доку Винисиус Жуниор
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
