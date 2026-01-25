Англия25 января 2026, 21:41 | Обновлено 25 января 2026, 21:42
Каррик снова победил с МЮ. Каких тренеров соперников одолел?
«Красные дьяволы» под руководством Каррика четырежды победили и один раз сыграли вничью
Майкл Каррик продолжил свою беспроигрышную серию во главе Манчестер Юнайтед во всех турнирах.
В своем пятом матче за клуб в качестве наставника его «красные дьяволы» победили на выезде Арсенал со счетом 3:2 в матче 23-го тура АПЛ.
Каррик в этих пяти матчах дважды одолел Арсенал Микеля Артеты, по одному разу – Вильярреал Унаи Эмери и Манчестер Сити Пепа Гвардиолы, а также сыграл вничью с Челси Томаса Тухеля.
Майкл Каррик в качестве тренера Манчестер Юнайтед:
- 2021: победа над Вильярреалом Унаи Эмери (2:0)
- 2021: ничья против Челси Томаса Тухеля (1:1)
- 2021: победа над Арсеналом Микеля Артеты (3:2)
- 2026: победа над Манчестер Сити Пепа Гвардиолы (2:0)
- 2026: победа над Арсеналом Микеля Артеты (3:2)
