Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
25 января 2026, 21:41 | Обновлено 25 января 2026, 21:42
Каррик снова победил с МЮ. Каких тренеров соперников одолел?

«Красные дьяволы» под руководством Каррика четырежды победили и один раз сыграли вничью

Каррик снова победил с МЮ. Каких тренеров соперников одолел?
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Каррик

Майкл Каррик продолжил свою беспроигрышную серию во главе Манчестер Юнайтед во всех турнирах.

В своем пятом матче за клуб в качестве наставника его «красные дьяволы» победили на выезде Арсенал со счетом 3:2 в матче 23-го тура АПЛ.

Каррик в этих пяти матчах дважды одолел Арсенал Микеля Артеты, по одному разу – Вильярреал Унаи Эмери и Манчестер Сити Пепа Гвардиолы, а также сыграл вничью с Челси Томаса Тухеля.

Майкл Каррик в качестве тренера Манчестер Юнайтед:

  • 2021: победа над Вильярреалом Унаи Эмери (2:0)
  • 2021: ничья против Челси Томаса Тухеля (1:1)
  • 2021: победа над Арсеналом Микеля Артеты (3:2)
  • 2026: победа над Манчестер Сити Пепа Гвардиолы (2:0)
  • 2026: победа над Арсеналом Микеля Артеты (3:2)
Ливерпуль, Арсенал, Бавария, Ланс и Наполи синхронно проиграли
Мбемо повторив бомбардирське досягнення Решфорда в сезоні 2022/23
Бруну Фернандеш стал вторым игроком топ-5 лиг с 10+ ассистами в сезоне
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Бруну Фернандеш чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Юнайтед Унаи Эмери Микель Артета Томас Тухель Пеп Гвардиола
Сергей Турчак Источник: Instagram
