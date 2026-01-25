Каррик снова победил с МЮ. Каких тренеров соперников одолел?

Майкл Каррик продолжил свою беспроигрышную серию во главе Манчестер Юнайтед во всех турнирах.

В своем пятом матче за клуб в качестве наставника его «красные дьяволы» победили на выезде Арсенал со счетом 3:2 в матче 23-го тура АПЛ.

Каррик в этих пяти матчах дважды одолел Арсенал Микеля Артеты, по одному разу – Вильярреал Унаи Эмери и Манчестер Сити Пепа Гвардиолы, а также сыграл вничью с Челси Томаса Тухеля.

Майкл Каррик в качестве тренера Манчестер Юнайтед: