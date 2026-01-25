Расписание матчей украинок на Australian Open 2026 на 26 января
В понедельник в Мельбурне сыграют только София Белинская и Антонина Сушкова
26 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 продолжатся матчи юниорских турниров.
В понедельник из представительниц Украины в Мельбурне сыграют София Белинская и Антонина Сушкова.
Расписание матчей украинок на Australian Open 2026 на 26 января
Australian Open 2026. Юниоры, 1/16 финала
Корт №6. 2-й запуск (не ранее 02:30)
София Белинская – Майя Илинка Бурческу
Australian Open 2026. Пары. Юниоры, 1/16 финала
Корт №14. 5-й запуск (не ранее 07:00)
Антонина Сушкова / Надя Лагаев – София Белинская / Соль Айлин Ларрайя Гвиди
