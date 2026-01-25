Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
25 января 2026, 23:16
Расписание матчей украинок на Australian Open 2026 на 26 января

В понедельник в Мельбурне сыграют только София Белинская и Антонина Сушкова

25 января 2026, 23:16
Расписание матчей украинок на Australian Open 2026 на 26 января
Instagram. Антонина Сушкова

26 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 продолжатся матчи юниорских турниров.

В понедельник из представительниц Украины в Мельбурне сыграют София Белинская и Антонина Сушкова.

Расписание матчей украинок на Australian Open 2026 на 26 января

Australian Open 2026. Юниоры, 1/16 финала

Корт №6. 2-й запуск (не ранее 02:30)

София Белинская Майя Илинка Бурческу

Australian Open 2026. Пары. Юниоры, 1/16 финала

Корт №14. 5-й запуск (не ранее 07:00)

Антонина Сушкова / Надя Лагаев – София Белинская / Соль Айлин Ларрайя Гвиди

София Белинская Антонина Сушкова расписание юниорский теннис Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
