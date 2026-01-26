Сергей РЕБРОВ: «К сожалению, этого не будет. Это от меня не зависит»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о подготовке команды к плей-офф отбора ЧМ-2026 и выборе места проведения матча.

«Я уверен, что многие болельщики придут поддержать сборную, но я не выбираю место проведения, это от меня не зависит. У меня есть требования, которые нужны команде. Если играем в Валенсии – значит, это полезно для Федерации.

Помню плей-офф в Польше – тогда был снег и дождь. Думаю, в Испании условия будут лучше. Хотя, к сожалению, подготовки почти никакой не будет», – сказал Ребров.