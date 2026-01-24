Ребров отреагировал на возвращение Гуцуляка, обратился к Буткевичу и Ротаню
Наставник сборной Украины поблагодарил тренера и президента житомирского клуба
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на возвращение в первую команду вингера житомирского «Полесья» Алексея Гуцуляка, который был переведен в U-19.
«Я не разрешал эту ситуацию. Для меня важно, чтобы потенциальный игрок сборной Украины получал нормальный тренировочный процесс. То, что было U-19, я считаю этого недостаточно.
Я очень благодарен президенту «Полесья» (Геннадию Буткевичу) и тренеру (Руслану Ротаню) за то, что они действительно вернули Алексея. Я уверен, что он будет здесь работать, гораздо лучше подготовится и к игре «Полесья», и к матчам национальной сборной», – рассказал Ребров.
В нынешнем сезоне Гуцуляк провел 19 матчей на клубном уровне, в которых забил три гола и отдал четыре результативных передачи. Контракт 28-летнего футболиста истекает в июне 2026-го, а его трансферная стоимость составляет три миллиона евро.
В активе 28-летнего футболиста – 14 матчей в составе сборной и пять результативных ударов. Алексей стал лучшим бомбардиром «сине-желтых» по итогам 2025 года.
