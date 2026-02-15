Аякс – Фортуна – 4:1. Рагром и травма и Зинченко. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 23-го тура чемпионата Нидерландов
114 февраля в рамках 23-го тура чемпионата Нидерландов встретились «Аякс» и «Фортуна».
Поединок проходил на «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме.
Украинский защитник хозяев поля Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе, но был заменен уже на 6-й минуте из-за травмы колена. Без него «Аякс» разбил соперника со счетом 4:1.
«Аякс» с 42 баллами занимает третье место таблицы. «Фортуна» с 26 очками – 11-я.
Чемпионат Нидерландов. 23-й тур
Аякс – Фортуна – 4:1
Голы: Мокио, 7, Бунида, 14, Годтс, 24, 81 – Шутало, 45 (автогол)
Видео голов и обзор матча:
