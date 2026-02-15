114 февраля в рамках 23-го тура чемпионата Нидерландов встретились «Аякс» и «Фортуна».

Поединок проходил на «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме.

Украинский защитник хозяев поля Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе, но был заменен уже на 6-й минуте из-за травмы колена. Без него «Аякс» разбил соперника со счетом 4:1.

«Аякс» с 42 баллами занимает третье место таблицы. «Фортуна» с 26 очками – 11-я.

Чемпионат Нидерландов. 23-й тур

Аякс – Фортуна – 4:1

Голы: Мокио, 7, Бунида, 14, Годтс, 24, 81 – Шутало, 45 (автогол)

Видео голов и обзор матча: